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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد؛ بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويأتي التعميم الصادر عن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلحاقًا لما صدر بخصوص الإيقاف المؤقت للجُمَع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تُواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد؛ بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويأتي التعميم الصادر عن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلحاقًا لما صدر بخصوص الإيقاف المؤقت للجُمَع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تُواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:37 PM

وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بعدم إقامة صلاة عيد الفطر بالجوامع والمصليات

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
10
7,329

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميمًا لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد؛ بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويأتي التعميم الصادر عن الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلحاقًا لما صدر بخصوص الإيقاف المؤقت للجُمَع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تُواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

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