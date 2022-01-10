ملاك الإبل: مهرجان المؤسس نقل الإبل للعالمية والإبل تشهد عصرها الذهبي

"عمير" يحصد بيرق المؤسس في لون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقّق عمير بن فهد القحطاني بيرق المؤسس للون الوضح، خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد شمال شرق الرياض.

وشهد شوط بيرق المؤسس منافسة حامية من قبل أصحاب المنقيات المشاركة، وخاصةً من عبدالله النهدي الذي تنافس بقوة قبل أن يحسمها عمير القحطاني وضخوا نتيجة ذلك مئات الملايين في هذا الشوط للظفر به .

وقد حصل على المركز الثاني في المنافسة ذاتها عبدالله بن عامر النهدي، جاء بعده مناحي بن محمد القحطاني، وبعرض لون الوضح، أسدل الستار على منافسات بيرق المؤسس، حيث حقق المراكز الأولى كل من: دبوس مبارك الدبوس في لون الصفر، وفلاح بن سلطان بن ملحم في الشعل، وحمد بن عوضة المري للمجاهيم.

من جانبه، أهدى عمير القحطاني الفوز ببيرق المؤسس لجمهوره الكبير الذي حضر ودعم مشاركتنا بالمهرجان، وأشكر أخي محمد وفهد بن جخدب أهل النظر الفارق.

وأكد الحاصل على البيرق والمركز الأول بالفردي فئة الجل بلون الوضح عمير بن فهد القحطاني أن الحصول على البيرق والفردي جاء بجدارة واستحقاق وبفارق كبير عن المنافسين.

وقال عمير القحطاني: الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل، وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين جعل الإبل تشهد عصرها الذهبي بكل ما تعني الكلمة، ولا ننسى جهود المدير التنفيذي المهندس بندر القحطاني .

بدوره، أكد بدر بن عبدالله الحربي الحاصل على المركز الخامس في بيرق المؤسس بلون الصفر أن مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة، وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار العالية الطراز في صحراء الصياهد، وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكل دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين ومُلاك إبل... كل هذه الأمور رفعت من مكانته في العالم.

وقال: النادي أظهر لنا مهرجاناً ناجحاً بكل المقاييس، وإن كنت أرى أن هناك بعض الإجراءات التنظيمية تحتاج لمزيد من التطوير؛ كإدارة الحشود عند البوابات وتنظيمها، وتنظيم دخول صالة الملاك.

فيما قال منصور بن صقر القاتوله إن مشاركته بسيف الملك بلون الوضح تعد الأولى بالمهرجان، ونحن راضون عن المشاركة، ونعدّ العدة للمنافسات في النسخ القادمة التي ستكون بشكل مغاير بعد اكتساب خبرة المنافسة بمهرجان المؤسس الذي من شارك فيه من الملاك يعد من الأبطال.

وأضاف: كل تنظيمات المهرجان مميزة، ونشكر سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل على دعمه ورعايته المباشرة لمهرجان الإبل العالمي الذي يعد مفخرةً لكل مُحب للموروث الأصيل، كما نشكر الشيخ فهد بن حثلين على تطور المهرجان وتميزه ومتابعته الدقيقة لكل تفاصيله، ونرى أن يبحث موضوع الإيجار، وتوضع له ضوابط تحفظ حقوق المشترين.