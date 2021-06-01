مصرع طيارَيْن اثنَيْن إثر تحطم مقاتلة إيرانية

الواقعة حدثت في قاعدة "دزفول" الجنوبية

لقي طياران اثنان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، من جرّاء تحطم مقاتلة إيرانية من نوع "F5" في قاعدة "دزفول"، جنوبي البلاد.

وبحسب "روسيا اليوم"، أفادت المعلومات الأولية بأن المقاتلة تحطمت إثر تعرضها لعطل فني.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن العطل الفني حدث قبل أن تبدأ المقاتلة بالطيران؛ ما أسفر عن إصابة الطيارَيْن بجروح أدّت إلى وفاتهما بعد وقت قصير.

وحدثت الواقعة، صباح اليوم، في قاعدة "دزفول" الجوية، شمال إقليم خوزستان.