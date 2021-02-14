كوريا الجنوبية تدين هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف مطار أبها

الحكومة أكّدت أنها ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، بشدة، الهجوم الإرهابي من ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف مطار أبها الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: إن الحكومة الكورية الجنوبية تدين بشدة الهجوم على مطار أبها الدولي، وتدعو إلى التوقف عن الهجمات على المنشآت المدنية.

وأكّد البيان أن الحكومة ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.