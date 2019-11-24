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النصر ينهي علاقته باللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع مهاجم الفريق الكروي الأول ،اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

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النصر ينهي علاقته باللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله
سبق

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع مهاجم الفريق الكروي الأول ،اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:38 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:20 AM

النصر ينهي علاقته باللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,345

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع مهاجم الفريق الكروي الأول ،اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

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