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الجيش اليمني يستعيد 3 مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

استهدف تعزيزات الميليشيا .. وقتل عددًا من عناصرها

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (السبت)، ثلاثة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الأشروح غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحكم سيطرته على قريتي القوز، والمدافن وتبة هوب الراعي، في مديرية جبل حبشي، عقب هجوم مباغت شنه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة في تلك المناطق.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في اتجاه قرية القاعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات ميليشيا الحوثي، القادمة من مناطق الطوير، والعيار.

وبيّن أن المعارك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.

الميليشيا الحوثية المليشيات الحوثية الإرهابية قوات الجيش الوطني تعز اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يستعيد 3 مواقع جديدة من الحوثيين في تعز
سبق

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (السبت)، ثلاثة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الأشروح غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحكم سيطرته على قريتي القوز، والمدافن وتبة هوب الراعي، في مديرية جبل حبشي، عقب هجوم مباغت شنه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة في تلك المناطق.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في اتجاه قرية القاعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات ميليشيا الحوثي، القادمة من مناطق الطوير، والعيار.

وبيّن أن المعارك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
08:55 PM

الجيش اليمني يستعيد 3 مواقع جديدة من الحوثيين في تعز

استهدف تعزيزات الميليشيا .. وقتل عددًا من عناصرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (السبت)، ثلاثة مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الأشروح غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني أحكم سيطرته على قريتي القوز، والمدافن وتبة هوب الراعي، في مديرية جبل حبشي، عقب هجوم مباغت شنه على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة في تلك المناطق.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في اتجاه قرية القاعدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات ميليشيا الحوثي، القادمة من مناطق الطوير، والعيار.

وبيّن أن المعارك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.

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