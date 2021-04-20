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جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل بالفصل الصيفي

اختبارات نهاية الفصل  أربعة أيام بدءًا من 1 من ذي الحجة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد التسجيل في الفصل الصيفي من العام الجاري، الذي يبدأ من يوم الأحد 13 رمضان ويستمر لمدة خمسة أيام عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن معالجة الجداول الدراسية ستستمر لمدة يومين ابتداءً من تاريخ 6 شوال عبر البوابة الإلكترونية، بينما ينطلق الفصل الصيفي يوم الأحد 11 شوال، على أن يكون آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي 14 من ذي القعدة.

وأشار العمري بأن اختبارات نهاية الفصل تستمر لمدة أربعة أيام بدءًا من 1 من ذي الحجة، حيث سترصد الدرجات بنهاية آخر أيام الاختبارات، وستُسلم الوثائق عبر البريد الممتاز اعتباراً من تاريخ 15 من ذي الحجة وحتى تاريخ 26 من ذات الشهر.


وأكد وكيل الجامعة أن على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والراغبين في التسجيل بالفصل الصيفي حسب المواعيد المحددة، ضرورة التقيد بالخطوات الصحيحة لعملية التسجيل الإلكتروني.

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جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل بالفصل الصيفي
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد التسجيل في الفصل الصيفي من العام الجاري، الذي يبدأ من يوم الأحد 13 رمضان ويستمر لمدة خمسة أيام عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن معالجة الجداول الدراسية ستستمر لمدة يومين ابتداءً من تاريخ 6 شوال عبر البوابة الإلكترونية، بينما ينطلق الفصل الصيفي يوم الأحد 11 شوال، على أن يكون آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي 14 من ذي القعدة.

وأشار العمري بأن اختبارات نهاية الفصل تستمر لمدة أربعة أيام بدءًا من 1 من ذي الحجة، حيث سترصد الدرجات بنهاية آخر أيام الاختبارات، وستُسلم الوثائق عبر البريد الممتاز اعتباراً من تاريخ 15 من ذي الحجة وحتى تاريخ 26 من ذات الشهر.


وأكد وكيل الجامعة أن على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والراغبين في التسجيل بالفصل الصيفي حسب المواعيد المحددة، ضرورة التقيد بالخطوات الصحيحة لعملية التسجيل الإلكتروني.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:41 PM

جامعة نجران تعلن مواعيد التسجيل بالفصل الصيفي

اختبارات نهاية الفصل  أربعة أيام بدءًا من 1 من ذي الحجة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد التسجيل في الفصل الصيفي من العام الجاري، الذي يبدأ من يوم الأحد 13 رمضان ويستمر لمدة خمسة أيام عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن معالجة الجداول الدراسية ستستمر لمدة يومين ابتداءً من تاريخ 6 شوال عبر البوابة الإلكترونية، بينما ينطلق الفصل الصيفي يوم الأحد 11 شوال، على أن يكون آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي 14 من ذي القعدة.

وأشار العمري بأن اختبارات نهاية الفصل تستمر لمدة أربعة أيام بدءًا من 1 من ذي الحجة، حيث سترصد الدرجات بنهاية آخر أيام الاختبارات، وستُسلم الوثائق عبر البريد الممتاز اعتباراً من تاريخ 15 من ذي الحجة وحتى تاريخ 26 من ذات الشهر.


وأكد وكيل الجامعة أن على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والراغبين في التسجيل بالفصل الصيفي حسب المواعيد المحددة، ضرورة التقيد بالخطوات الصحيحة لعملية التسجيل الإلكتروني.

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