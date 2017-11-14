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غزة.. ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34 بينهم 6 أطفال و3 سيدات

110 مصابين منذ فجر الثلاثاء في سلسلة هجمات مستمرة لقوات الاحتلال

استشهد ثمانية فلسطينيين، اليوم، في غزة بينهم طفلان، في الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 34، بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، منذ فجر الثلاثاء، فيما أصيب نحو 110 آخرين بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة، في بيان، إن مسعفين انتشلوا جثتي طفلين من تحت ركام منزل جرى استهدافه في وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية، فيما أصيب 11 آخرون بجروح.

وأضافت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن ثمانية أشخاص استُشهدوا، فجر اليوم، وأصيب العشرات في سلسلة هجمات إسرائيلية.

وبدأ العدوان على غزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته فجر الثلاثاء، وهو ما تبعه ردّ من الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على "إسرائيل".

ولم تتبنَّ حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، أي عمليات إطلاق قذائف ضد "إسرائيل" خلال هذه الأيام، لكن جناحها العسكري كتائب القسام أعلن أنه في تنسيق مستمر مع باقي الفصائل المسلحة.

غزة ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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غزة.. ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34 بينهم 6 أطفال و3 سيدات
سبق

استشهد ثمانية فلسطينيين، اليوم، في غزة بينهم طفلان، في الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 34، بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، منذ فجر الثلاثاء، فيما أصيب نحو 110 آخرين بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة، في بيان، إن مسعفين انتشلوا جثتي طفلين من تحت ركام منزل جرى استهدافه في وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية، فيما أصيب 11 آخرون بجروح.

وأضافت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن ثمانية أشخاص استُشهدوا، فجر اليوم، وأصيب العشرات في سلسلة هجمات إسرائيلية.

وبدأ العدوان على غزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته فجر الثلاثاء، وهو ما تبعه ردّ من الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على "إسرائيل".

ولم تتبنَّ حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، أي عمليات إطلاق قذائف ضد "إسرائيل" خلال هذه الأيام، لكن جناحها العسكري كتائب القسام أعلن أنه في تنسيق مستمر مع باقي الفصائل المسلحة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:55 AM

غزة.. ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34 بينهم 6 أطفال و3 سيدات

110 مصابين منذ فجر الثلاثاء في سلسلة هجمات مستمرة لقوات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استشهد ثمانية فلسطينيين، اليوم، في غزة بينهم طفلان، في الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 34، بينهم ستة أطفال وثلاث سيدات، منذ فجر الثلاثاء، فيما أصيب نحو 110 آخرين بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة، في بيان، إن مسعفين انتشلوا جثتي طفلين من تحت ركام منزل جرى استهدافه في وسط قطاع غزة في غارة إسرائيلية، فيما أصيب 11 آخرون بجروح.

وأضافت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن ثمانية أشخاص استُشهدوا، فجر اليوم، وأصيب العشرات في سلسلة هجمات إسرائيلية.

وبدأ العدوان على غزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته فجر الثلاثاء، وهو ما تبعه ردّ من الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على "إسرائيل".

ولم تتبنَّ حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، أي عمليات إطلاق قذائف ضد "إسرائيل" خلال هذه الأيام، لكن جناحها العسكري كتائب القسام أعلن أنه في تنسيق مستمر مع باقي الفصائل المسلحة.

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