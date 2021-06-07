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ليونيو نصيب أوفر من موجات الحر.. "المسند": سحب ممطرة بـ 3 مناطق

تعرف الموجات بحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 5 درجات ولبضعة أيام

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تعرف موجات الحر، بأنها حالة جوية شاذة؛ وذلك عندما ترتفع درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لليوم نفسه بنحو 5 درجات، وتستمر لبضعة أيام".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن تشكُّل موجات الحر في #السعودية عادة يكون ما بين #يونيو و #سبتمبر، ولشهر #يونيو النصيب الأوفر منها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ليونيو نصيب أوفر من موجات الحر.. "المسند": سحب ممطرة بـ 3 مناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تعرف موجات الحر، بأنها حالة جوية شاذة؛ وذلك عندما ترتفع درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لليوم نفسه بنحو 5 درجات، وتستمر لبضعة أيام".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن تشكُّل موجات الحر في #السعودية عادة يكون ما بين #يونيو و #سبتمبر، ولشهر #يونيو النصيب الأوفر منها".

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:24 AM

ليونيو نصيب أوفر من موجات الحر.. "المسند": سحب ممطرة بـ 3 مناطق

تعرف الموجات بحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 5 درجات ولبضعة أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #الباحة #مكة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تعرف موجات الحر، بأنها حالة جوية شاذة؛ وذلك عندما ترتفع درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي لليوم نفسه بنحو 5 درجات، وتستمر لبضعة أيام".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن تشكُّل موجات الحر في #السعودية عادة يكون ما بين #يونيو و #سبتمبر، ولشهر #يونيو النصيب الأوفر منها".

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