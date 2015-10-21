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"تعليم جدة" يحتفل باليوم العالمي للمعلم ويكرّم 200 متميز ومتميزة

"المسعودي" أكد: المعلمون والمعلمات هم بالفعل قلب التعليم

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن المعلمين والمعلمات هم بالفعل قلب التعليم، كونهم يحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية هدفها بناء الإنسان وإعداد سواعد بناء الوطن، مضيفًا أن المعلمين والمعلمات هم من يعزز قيم المجتمع في نفوس النشء ولهم كل التقدير والاحترام والعرفان، مقدمًا التهنئة لكل معلم ومعلمة بيومهم العالمي.

جاء ذلك في كلمة المسعودي خلال رعايته مساء أمس "الأربعاء" الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض" بحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات بفندق جدة هيلتون.

وأشار المسعودي إلى أن جائحة كورونا لم تمنع التعليم في المملكة من مواصلة تقديم الخدمات التعليمية والمنافسة عالميًا في زمن الجائحة وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة واهتمام وزارة التعليم والدور الكبير الذي لعبه المعلم والمعلمة في المساهمة الكبيرة للسير بسفينة التعليم نحو الإبداع والتميز مقدمًا الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات على جهودهم النيّرة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

واستهل الحفل بعرض مرئي حمل عنوان "نبض القلوب" تلاه كلمة المكرّمين والمكرّمات ألقاها نيابة عنهم المعلم سعد التركي والمعلمة حنان الغامدي قدّما من خلالها الشكر والعرفان لإدارة تعليم جدة على الاحتفاء والتكريم، مؤكدين أن ذلك حافز لمضاعفة الجهود وتقديم الغالي والنفيس للميدان التعليمي شاهد بعد ذلك الحضور عرضًا مرئيًا تحت عنوان "صنّاع الغد" ثم أوبريت طلابي بعنوان "نبع المكارم".

وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل المعلمين والمعلمات المحتفى بهم والبالغ عددهم ٢٠٠ معلم ومعلمة على مستوى مدارس جدة "بنين ـ بنات".

من جانب آخر أوضح المساعد للشؤون المدرسية طواشي الكناني أن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم العالمي، يأتي ضمن مجموعة فعاليات حرصت الإدارة العامة لتعليم جدة على أن تكون تتويجًا لجهود وعطاء المعلمين والمعلمات، منها ما سيتم تنفيذه الأسبوع القادم بمشيئة الله من إقامة سباق للمشي لعددٍ من منسوبي التعليم بواجهة جدة البحرية وكذلك المرسم الحُر، مقدمًا شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بجدة على اهتمامه بتكريم الزملاء المعلمين والمعلمات ومقدمًا الشكر كذلك للجهة الراعية للحفل.

اليوم العالمي للمعلم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم جدة" يحتفل باليوم العالمي للمعلم ويكرّم 200 متميز ومتميزة
سبق

أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن المعلمين والمعلمات هم بالفعل قلب التعليم، كونهم يحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية هدفها بناء الإنسان وإعداد سواعد بناء الوطن، مضيفًا أن المعلمين والمعلمات هم من يعزز قيم المجتمع في نفوس النشء ولهم كل التقدير والاحترام والعرفان، مقدمًا التهنئة لكل معلم ومعلمة بيومهم العالمي.

جاء ذلك في كلمة المسعودي خلال رعايته مساء أمس "الأربعاء" الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض" بحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات بفندق جدة هيلتون.

وأشار المسعودي إلى أن جائحة كورونا لم تمنع التعليم في المملكة من مواصلة تقديم الخدمات التعليمية والمنافسة عالميًا في زمن الجائحة وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة واهتمام وزارة التعليم والدور الكبير الذي لعبه المعلم والمعلمة في المساهمة الكبيرة للسير بسفينة التعليم نحو الإبداع والتميز مقدمًا الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات على جهودهم النيّرة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

واستهل الحفل بعرض مرئي حمل عنوان "نبض القلوب" تلاه كلمة المكرّمين والمكرّمات ألقاها نيابة عنهم المعلم سعد التركي والمعلمة حنان الغامدي قدّما من خلالها الشكر والعرفان لإدارة تعليم جدة على الاحتفاء والتكريم، مؤكدين أن ذلك حافز لمضاعفة الجهود وتقديم الغالي والنفيس للميدان التعليمي شاهد بعد ذلك الحضور عرضًا مرئيًا تحت عنوان "صنّاع الغد" ثم أوبريت طلابي بعنوان "نبع المكارم".

وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل المعلمين والمعلمات المحتفى بهم والبالغ عددهم ٢٠٠ معلم ومعلمة على مستوى مدارس جدة "بنين ـ بنات".

من جانب آخر أوضح المساعد للشؤون المدرسية طواشي الكناني أن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم العالمي، يأتي ضمن مجموعة فعاليات حرصت الإدارة العامة لتعليم جدة على أن تكون تتويجًا لجهود وعطاء المعلمين والمعلمات، منها ما سيتم تنفيذه الأسبوع القادم بمشيئة الله من إقامة سباق للمشي لعددٍ من منسوبي التعليم بواجهة جدة البحرية وكذلك المرسم الحُر، مقدمًا شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بجدة على اهتمامه بتكريم الزملاء المعلمين والمعلمات ومقدمًا الشكر كذلك للجهة الراعية للحفل.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
11:01 PM

"تعليم جدة" يحتفل باليوم العالمي للمعلم ويكرّم 200 متميز ومتميزة

"المسعودي" أكد: المعلمون والمعلمات هم بالفعل قلب التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن المعلمين والمعلمات هم بالفعل قلب التعليم، كونهم يحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية هدفها بناء الإنسان وإعداد سواعد بناء الوطن، مضيفًا أن المعلمين والمعلمات هم من يعزز قيم المجتمع في نفوس النشء ولهم كل التقدير والاحترام والعرفان، مقدمًا التهنئة لكل معلم ومعلمة بيومهم العالمي.

جاء ذلك في كلمة المسعودي خلال رعايته مساء أمس "الأربعاء" الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار "المعلمون هم قلب التعليم النابض" بحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات بفندق جدة هيلتون.

وأشار المسعودي إلى أن جائحة كورونا لم تمنع التعليم في المملكة من مواصلة تقديم الخدمات التعليمية والمنافسة عالميًا في زمن الجائحة وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة الرشيدة واهتمام وزارة التعليم والدور الكبير الذي لعبه المعلم والمعلمة في المساهمة الكبيرة للسير بسفينة التعليم نحو الإبداع والتميز مقدمًا الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات على جهودهم النيّرة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

واستهل الحفل بعرض مرئي حمل عنوان "نبض القلوب" تلاه كلمة المكرّمين والمكرّمات ألقاها نيابة عنهم المعلم سعد التركي والمعلمة حنان الغامدي قدّما من خلالها الشكر والعرفان لإدارة تعليم جدة على الاحتفاء والتكريم، مؤكدين أن ذلك حافز لمضاعفة الجهود وتقديم الغالي والنفيس للميدان التعليمي شاهد بعد ذلك الحضور عرضًا مرئيًا تحت عنوان "صنّاع الغد" ثم أوبريت طلابي بعنوان "نبع المكارم".

وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل المعلمين والمعلمات المحتفى بهم والبالغ عددهم ٢٠٠ معلم ومعلمة على مستوى مدارس جدة "بنين ـ بنات".

من جانب آخر أوضح المساعد للشؤون المدرسية طواشي الكناني أن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم العالمي، يأتي ضمن مجموعة فعاليات حرصت الإدارة العامة لتعليم جدة على أن تكون تتويجًا لجهود وعطاء المعلمين والمعلمات، منها ما سيتم تنفيذه الأسبوع القادم بمشيئة الله من إقامة سباق للمشي لعددٍ من منسوبي التعليم بواجهة جدة البحرية وكذلك المرسم الحُر، مقدمًا شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بجدة على اهتمامه بتكريم الزملاء المعلمين والمعلمات ومقدمًا الشكر كذلك للجهة الراعية للحفل.

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