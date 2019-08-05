النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وثائقي تاريخي عن تعثر قضية فلسطين يلقى رواجاً واسعاً على "تويتر"

نُشِر على "360 درجة" وتضمّن مسؤولية قيادات منظمة التحرير و"حماس"

نشر حساب 360 درجة @360motions في "تويتر" وعلى حسابه في "يوتيوب"، فيديو وثائقياً يحكي محطات تعثر القضية الفلسطينية ومسؤولية قيادات منظمة التحرير وحركة "حماس" حيال ذلك التعثر.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال الفيديو وتغريدته يحظيان بتفاعل منقطع النظير نتيجة لاعتماده على وثائق تاريخية ولقطات نادرة.

واستطاع حساب "360 درجة" على "تويتر"، رغم قصر عمره الزمني، أن يحقق قاعدة جماهيرية في أوساط المتابعين، حيث تخطى حاجز متابعيه الـ103 آلاف متابع، قبل إكمال عامه الأول.

وكان حساب "360 درجة"، قد بدأ نشاطه في نوفمبر من العام 2018م، كمنصة متخصصة بأعمال الفيديو المرئية بكافة قوالبها، واختار العاملون عليه عبارة #للحكاية_زوايا شعاراً لانطلاقتهم.

ومن خلال مراجعة نشاط حساب "360 درجة" على "تويتر"، يتضح أن اهتماماته متنوعة، وتلبي شغف المتابعين في المجالات كافة؛ السياسية، الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية، كما لعب دوراً بارزاً في نقل فعاليات مواسم جدة بطريقة كانت محل إشادة من متابعي الحساب.

ويهتم حساب 360 درجة، بإبراز القصص التي تحدث في أي مكان في العالم، بطريقة شيقة وجذابة، وفق أسلوب مهني، يراعي دقة المعلومة واحترافية النقل، ويتخطى في أحيان كثيرة كل ذلك، نحو سبر أغوار القضايا المسكوت عنها، عبر ملامسة أدق التفاصيل، وتقديمها للمتلقين وفق تسلسل قصصي يعتمد تبسيط واختصار الحدث، وتقديمه عبر أعمال مرئية احترافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وثائقي تاريخي عن تعثر قضية فلسطين يلقى رواجاً واسعاً على "تويتر"
سبق

نشر حساب 360 درجة @360motions في "تويتر" وعلى حسابه في "يوتيوب"، فيديو وثائقياً يحكي محطات تعثر القضية الفلسطينية ومسؤولية قيادات منظمة التحرير وحركة "حماس" حيال ذلك التعثر.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال الفيديو وتغريدته يحظيان بتفاعل منقطع النظير نتيجة لاعتماده على وثائق تاريخية ولقطات نادرة.

واستطاع حساب "360 درجة" على "تويتر"، رغم قصر عمره الزمني، أن يحقق قاعدة جماهيرية في أوساط المتابعين، حيث تخطى حاجز متابعيه الـ103 آلاف متابع، قبل إكمال عامه الأول.

وكان حساب "360 درجة"، قد بدأ نشاطه في نوفمبر من العام 2018م، كمنصة متخصصة بأعمال الفيديو المرئية بكافة قوالبها، واختار العاملون عليه عبارة #للحكاية_زوايا شعاراً لانطلاقتهم.

ومن خلال مراجعة نشاط حساب "360 درجة" على "تويتر"، يتضح أن اهتماماته متنوعة، وتلبي شغف المتابعين في المجالات كافة؛ السياسية، الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية، كما لعب دوراً بارزاً في نقل فعاليات مواسم جدة بطريقة كانت محل إشادة من متابعي الحساب.

ويهتم حساب 360 درجة، بإبراز القصص التي تحدث في أي مكان في العالم، بطريقة شيقة وجذابة، وفق أسلوب مهني، يراعي دقة المعلومة واحترافية النقل، ويتخطى في أحيان كثيرة كل ذلك، نحو سبر أغوار القضايا المسكوت عنها، عبر ملامسة أدق التفاصيل، وتقديمها للمتلقين وفق تسلسل قصصي يعتمد تبسيط واختصار الحدث، وتقديمه عبر أعمال مرئية احترافية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
04:40 PM

وثائقي تاريخي عن تعثر قضية فلسطين يلقى رواجاً واسعاً على "تويتر"

نُشِر على "360 درجة" وتضمّن مسؤولية قيادات منظمة التحرير و"حماس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,688

نشر حساب 360 درجة @360motions في "تويتر" وعلى حسابه في "يوتيوب"، فيديو وثائقياً يحكي محطات تعثر القضية الفلسطينية ومسؤولية قيادات منظمة التحرير وحركة "حماس" حيال ذلك التعثر.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال الفيديو وتغريدته يحظيان بتفاعل منقطع النظير نتيجة لاعتماده على وثائق تاريخية ولقطات نادرة.

واستطاع حساب "360 درجة" على "تويتر"، رغم قصر عمره الزمني، أن يحقق قاعدة جماهيرية في أوساط المتابعين، حيث تخطى حاجز متابعيه الـ103 آلاف متابع، قبل إكمال عامه الأول.

وكان حساب "360 درجة"، قد بدأ نشاطه في نوفمبر من العام 2018م، كمنصة متخصصة بأعمال الفيديو المرئية بكافة قوالبها، واختار العاملون عليه عبارة #للحكاية_زوايا شعاراً لانطلاقتهم.

ومن خلال مراجعة نشاط حساب "360 درجة" على "تويتر"، يتضح أن اهتماماته متنوعة، وتلبي شغف المتابعين في المجالات كافة؛ السياسية، الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية، كما لعب دوراً بارزاً في نقل فعاليات مواسم جدة بطريقة كانت محل إشادة من متابعي الحساب.

ويهتم حساب 360 درجة، بإبراز القصص التي تحدث في أي مكان في العالم، بطريقة شيقة وجذابة، وفق أسلوب مهني، يراعي دقة المعلومة واحترافية النقل، ويتخطى في أحيان كثيرة كل ذلك، نحو سبر أغوار القضايا المسكوت عنها، عبر ملامسة أدق التفاصيل، وتقديمها للمتلقين وفق تسلسل قصصي يعتمد تبسيط واختصار الحدث، وتقديمه عبر أعمال مرئية احترافية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,353
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,513
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,556
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,602

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة