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أنباء عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

أعضاء فيها أفصحوا لمسؤولين أمريكيين عن خطط المحادثات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة الجديدة ستجدد محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية بمجرد أداء اليمين.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "مصادر في الحكومة المقبلة بينوا لمسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يخططون لاستئناف محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة" وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع بيني غانتس زعيم حزب "أزرق وأبيض"، الذي من المقرر أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، أدلى بتصريحات مماثلة لكبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

وأكدت إدارة "بايدن" أكثر من مرة دعمها لحل الدولتين والتزامها بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
سبق

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة الجديدة ستجدد محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية بمجرد أداء اليمين.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "مصادر في الحكومة المقبلة بينوا لمسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يخططون لاستئناف محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة" وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع بيني غانتس زعيم حزب "أزرق وأبيض"، الذي من المقرر أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، أدلى بتصريحات مماثلة لكبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

وأكدت إدارة "بايدن" أكثر من مرة دعمها لحل الدولتين والتزامها بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
03:37 PM

أنباء عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

أعضاء فيها أفصحوا لمسؤولين أمريكيين عن خطط المحادثات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة الجديدة ستجدد محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية بمجرد أداء اليمين.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن "مصادر في الحكومة المقبلة بينوا لمسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم يخططون لاستئناف محادثات الوضع النهائي مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة" وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع بيني غانتس زعيم حزب "أزرق وأبيض"، الذي من المقرر أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، أدلى بتصريحات مماثلة لكبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.

وأكدت إدارة "بايدن" أكثر من مرة دعمها لحل الدولتين والتزامها بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني.

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