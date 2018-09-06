قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.. 18 سبتمبر الجاري
ستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
أعلنت سيئول، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ- أون" سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" في بيونغ يانغ، في قمة تعقد من 18، ولغاية 20 سبتمبر الجاري، وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال "شونغ أوي- يونغ" مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي، غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، الذي سلّمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي: إن القمة الثالثة بين "كيم" و"مون" ستناقش مسائل مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.
قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.. 18 سبتمبر الجاري
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-09-06
أعلنت سيئول، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ- أون" سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" في بيونغ يانغ، في قمة تعقد من 18، ولغاية 20 سبتمبر الجاري، وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال "شونغ أوي- يونغ" مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي، غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، الذي سلّمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي: إن القمة الثالثة بين "كيم" و"مون" ستناقش مسائل مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:49 AM
قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.. 18 سبتمبر الجاري
ستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
أعلنت سيئول، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ- أون" سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" في بيونغ يانغ، في قمة تعقد من 18، ولغاية 20 سبتمبر الجاري، وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال "شونغ أوي- يونغ" مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي، غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، الذي سلّمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي: إن القمة الثالثة بين "كيم" و"مون" ستناقش مسائل مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.