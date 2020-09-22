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جولات أمنية على الأسواق الشعبية بوسط جدة للتأكد من الإجراءات الاحترازية

لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بوسط محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحرر رجال الأمن عدداً من المخالفات؛ لعدم الالتزام بالتعليمات.

رجال الأمن مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولات أمنية على الأسواق الشعبية بوسط جدة للتأكد من الإجراءات الاحترازية
سبق

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بوسط محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحرر رجال الأمن عدداً من المخالفات؛ لعدم الالتزام بالتعليمات.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
02:18 PM

جولات أمنية على الأسواق الشعبية بوسط جدة للتأكد من الإجراءات الاحترازية

لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي

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عبدالله الراجحي - جدة
0
742

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بوسط محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحرر رجال الأمن عدداً من المخالفات؛ لعدم الالتزام بالتعليمات.

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