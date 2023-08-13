النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من معسكر طويق

"الشمراني": يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة للأساسيات

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم النسخة الثانية من معسكر طويق السيبراني بحلّته الجديدة وفق النظام عن بُعد، نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتزاماً بالإجراءات الاحترازية بالمملكة ضد فيروس كورونا وينطلق المعسكر في نهاية هذا الشهر الجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني أن المملكة حققت المركز 13 على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني، وفي المقابل تحتل المرتبة 16 في الدول الأكثر استهدافاً على مستوى العالم، مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحة لتدريب كوادر وطنية مؤهلة على أعلى المستويات وبأفضل الممارسات العالمية.

من جهته، قال المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني إن الإعداد للمعسكر مستمر منذ أشهر لضمان تحقيق أفضل النتائج للمشاركين بالمعسكر السيبراني، وتقديم أفضل تدريب في الجانبين النظري والعملي.

وأضاف أن معسكر طويق السيبراني استلهم اسمه من "جبال طويق"، ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني، وهو معسكر تدريبي تطبيقي في مجال الأمن السيبراني.

ويقام المعسكر عن بُعد، حيث تقدم شركة Offensive Security العالمية برنامج المعسكر بدعم من @Hack الحدث الذي يقيمه الاتحاد بالتعاون مع مؤتمر BlackHat. وبتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حيث سيتم تدريب 45 طالبًا وطالبة عن بعد في مجال اختبار اختراق الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب والبرمجة بلغة C لمدة 16 أسبوعًا مع توفير معامل تطبيقية وتقييم مستمر، لصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة.

وأشار "الشمراني" إلى أنه بمجرد انتهاء الطالب من جميع متطلبات معسكر طويق السيبراني يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من معسكر طويق
سبق

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم النسخة الثانية من معسكر طويق السيبراني بحلّته الجديدة وفق النظام عن بُعد، نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتزاماً بالإجراءات الاحترازية بالمملكة ضد فيروس كورونا وينطلق المعسكر في نهاية هذا الشهر الجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني أن المملكة حققت المركز 13 على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني، وفي المقابل تحتل المرتبة 16 في الدول الأكثر استهدافاً على مستوى العالم، مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحة لتدريب كوادر وطنية مؤهلة على أعلى المستويات وبأفضل الممارسات العالمية.

من جهته، قال المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني إن الإعداد للمعسكر مستمر منذ أشهر لضمان تحقيق أفضل النتائج للمشاركين بالمعسكر السيبراني، وتقديم أفضل تدريب في الجانبين النظري والعملي.

وأضاف أن معسكر طويق السيبراني استلهم اسمه من "جبال طويق"، ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني، وهو معسكر تدريبي تطبيقي في مجال الأمن السيبراني.

ويقام المعسكر عن بُعد، حيث تقدم شركة Offensive Security العالمية برنامج المعسكر بدعم من @Hack الحدث الذي يقيمه الاتحاد بالتعاون مع مؤتمر BlackHat. وبتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حيث سيتم تدريب 45 طالبًا وطالبة عن بعد في مجال اختبار اختراق الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب والبرمجة بلغة C لمدة 16 أسبوعًا مع توفير معامل تطبيقية وتقييم مستمر، لصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة.

وأشار "الشمراني" إلى أنه بمجرد انتهاء الطالب من جميع متطلبات معسكر طويق السيبراني يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:56 PM

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من معسكر طويق

"الشمراني": يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة للأساسيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
556

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم النسخة الثانية من معسكر طويق السيبراني بحلّته الجديدة وفق النظام عن بُعد، نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتزاماً بالإجراءات الاحترازية بالمملكة ضد فيروس كورونا وينطلق المعسكر في نهاية هذا الشهر الجاري.

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس متعب القني أن المملكة حققت المركز 13 على مستوى العالم في مجال الأمن السيبراني، وفي المقابل تحتل المرتبة 16 في الدول الأكثر استهدافاً على مستوى العالم، مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحة لتدريب كوادر وطنية مؤهلة على أعلى المستويات وبأفضل الممارسات العالمية.

من جهته، قال المشرف العام على الأمن السيبراني في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المهندس محمد الشمراني إن الإعداد للمعسكر مستمر منذ أشهر لضمان تحقيق أفضل النتائج للمشاركين بالمعسكر السيبراني، وتقديم أفضل تدريب في الجانبين النظري والعملي.

وأضاف أن معسكر طويق السيبراني استلهم اسمه من "جبال طويق"، ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة لأساسيات علم الأمن السيبراني، وهو معسكر تدريبي تطبيقي في مجال الأمن السيبراني.

ويقام المعسكر عن بُعد، حيث تقدم شركة Offensive Security العالمية برنامج المعسكر بدعم من @Hack الحدث الذي يقيمه الاتحاد بالتعاون مع مؤتمر BlackHat. وبتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حيث سيتم تدريب 45 طالبًا وطالبة عن بعد في مجال اختبار اختراق الأنظمة والشبكات وتطبيقات الويب والبرمجة بلغة C لمدة 16 أسبوعًا مع توفير معامل تطبيقية وتقييم مستمر، لصقل هذه المهارات بالتدريبات العملية المكثفة.

وأشار "الشمراني" إلى أنه بمجرد انتهاء الطالب من جميع متطلبات معسكر طويق السيبراني يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,286
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,233
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,628

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة