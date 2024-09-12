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بعد إعلان مشهور في "سناب شات".. استدعاء أشخاص ظهروا في "إعلان قهوة"

﻿للتحقُّق من صحة ما ورد به من معلومات واتخاذ الإجراء النظامي

أعلنت وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏استدعاء أشخاص؛ ظهروا في مقطع "القهوة"؛ وذلك للتحقق من صحة ما ورد به من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام الغذاء، ونظام التجارة الإلكترونية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن أحد المشاهير في حسابه على سناب شات منتج قهوة.

وزارة التجارة هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إعلان مشهور في "سناب شات".. استدعاء أشخاص ظهروا في "إعلان قهوة"
سبق

أعلنت وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏استدعاء أشخاص؛ ظهروا في مقطع "القهوة"؛ وذلك للتحقق من صحة ما ورد به من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام الغذاء، ونظام التجارة الإلكترونية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن أحد المشاهير في حسابه على سناب شات منتج قهوة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
09:14 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
10:22 PM

بعد إعلان مشهور في "سناب شات".. استدعاء أشخاص ظهروا في "إعلان قهوة"

﻿للتحقُّق من صحة ما ورد به من معلومات واتخاذ الإجراء النظامي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
22,724

أعلنت وزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ‏استدعاء أشخاص؛ ظهروا في مقطع "القهوة"؛ وذلك للتحقق من صحة ما ورد به من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام الغذاء، ونظام التجارة الإلكترونية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن أحد المشاهير في حسابه على سناب شات منتج قهوة.

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