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"بوبيان الكويتية" تعلن بيع أسهمها في  "أرامكو"

مكاسبها تتخطى ١٩ مليون ريال.. وهنا التفاصيل

أعلنت شركة "بوبيان للبتروكيماويات" الكويتية المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها باعت كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية والبالغ عددها ٣.٣٣ مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، أن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال)، مشيرة إلى أنها حققت ربحًا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) سيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

وكشفت الشركة أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال تقريباً بما يُعادل 8.6 مليون دينار (28.4 مليون دولار).

وأفادت بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، لافتة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير .

بوبيان الكويتية أرامكو بورصة الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوبيان الكويتية" تعلن بيع أسهمها في  "أرامكو"
سبق

أعلنت شركة "بوبيان للبتروكيماويات" الكويتية المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها باعت كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية والبالغ عددها ٣.٣٣ مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، أن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال)، مشيرة إلى أنها حققت ربحًا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) سيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

وكشفت الشركة أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال تقريباً بما يُعادل 8.6 مليون دينار (28.4 مليون دولار).

وأفادت بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، لافتة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير .

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
05:21 PM

"بوبيان الكويتية" تعلن بيع أسهمها في  "أرامكو"

مكاسبها تتخطى ١٩ مليون ريال.. وهنا التفاصيل

A A A
محمد البقمي - الرياض
17
104,069

أعلنت شركة "بوبيان للبتروكيماويات" الكويتية المدرجة أسهمها في بورصة الكويت، أنها باعت كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية والبالغ عددها ٣.٣٣ مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، أن قيمة التخارج بلغت 10.2 مليون دينار كويتي (126 مليون ريال)، مشيرة إلى أنها حققت ربحًا بقيمة 1.6 مليون دينار كويتي (19.8 مليون ريال) سيتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2020.

وكشفت الشركة أن قيمة الأسهم المُكتتب فيها بلغت 106.444 مليون ريال تقريباً بما يُعادل 8.6 مليون دينار (28.4 مليون دولار).

وأفادت بأنه سيتم تصنيف هذا الاستثمار كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، لافتة إلى أن هذا الاكتتاب سينعكس على البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير .

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