النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": تنفيذ حملات للتبرع بالدم خلال اليوم الوطني

تواصل "الصحة" جهودها لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين بالدم، بشكل طوعي ومنتظم، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وفي هذا السياق، أعلنت "الصحة" زيادة التبرع الطوعي بالدم، حيث يقترب من تحقيق نسبة 90%.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ (1137) حملة للتبرع بالدم خلال عام 2020م، وذلك في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث تسعى "الصحة" من خلال هذه الحملات، إلى تحقيق أكبر عددٍ ممكن من وحدات الدم من المتبرعين؛ لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

ومشاركةً من "الصحة" في الاحتفال باليوم الوطني (91) تعتزم الوزارة إطلاق عدة حملات للتبرع بالدم في عديد من مدن المملكة، وفي مواقع مختلفة تشمل أماكن الفعاليات، وكذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، أثناء إقامة بعض مباريات الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال عربات التبرع بالدم المتنقلة، إضافةً إلى حملات للتبرع بالدم بمبادرة من عددٍ من الجمعيات المتخصّصة، وكذلك الجاليات المقيمة بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": تنفيذ حملات للتبرع بالدم خلال اليوم الوطني
سبق

تواصل "الصحة" جهودها لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين بالدم، بشكل طوعي ومنتظم، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وفي هذا السياق، أعلنت "الصحة" زيادة التبرع الطوعي بالدم، حيث يقترب من تحقيق نسبة 90%.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ (1137) حملة للتبرع بالدم خلال عام 2020م، وذلك في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث تسعى "الصحة" من خلال هذه الحملات، إلى تحقيق أكبر عددٍ ممكن من وحدات الدم من المتبرعين؛ لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

ومشاركةً من "الصحة" في الاحتفال باليوم الوطني (91) تعتزم الوزارة إطلاق عدة حملات للتبرع بالدم في عديد من مدن المملكة، وفي مواقع مختلفة تشمل أماكن الفعاليات، وكذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، أثناء إقامة بعض مباريات الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال عربات التبرع بالدم المتنقلة، إضافةً إلى حملات للتبرع بالدم بمبادرة من عددٍ من الجمعيات المتخصّصة، وكذلك الجاليات المقيمة بالمملكة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
02:17 PM

"الصحة": تنفيذ حملات للتبرع بالدم خلال اليوم الوطني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
333

تواصل "الصحة" جهودها لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين بالدم، بشكل طوعي ومنتظم، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وفي هذا السياق، أعلنت "الصحة" زيادة التبرع الطوعي بالدم، حيث يقترب من تحقيق نسبة 90%.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ (1137) حملة للتبرع بالدم خلال عام 2020م، وذلك في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث تسعى "الصحة" من خلال هذه الحملات، إلى تحقيق أكبر عددٍ ممكن من وحدات الدم من المتبرعين؛ لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

ومشاركةً من "الصحة" في الاحتفال باليوم الوطني (91) تعتزم الوزارة إطلاق عدة حملات للتبرع بالدم في عديد من مدن المملكة، وفي مواقع مختلفة تشمل أماكن الفعاليات، وكذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، أثناء إقامة بعض مباريات الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال عربات التبرع بالدم المتنقلة، إضافةً إلى حملات للتبرع بالدم بمبادرة من عددٍ من الجمعيات المتخصّصة، وكذلك الجاليات المقيمة بالمملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة