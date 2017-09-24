"الصحة": تنفيذ حملات للتبرع بالدم خلال اليوم الوطني

تواصل "الصحة" جهودها لرفع الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين بالدم، بشكل طوعي ومنتظم، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وفي هذا السياق، أعلنت "الصحة" زيادة التبرع الطوعي بالدم، حيث يقترب من تحقيق نسبة 90%.

كما قامت "الصحة" بتنفيذ (1137) حملة للتبرع بالدم خلال عام 2020م، وذلك في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث تسعى "الصحة" من خلال هذه الحملات، إلى تحقيق أكبر عددٍ ممكن من وحدات الدم من المتبرعين؛ لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

ومشاركةً من "الصحة" في الاحتفال باليوم الوطني (91) تعتزم الوزارة إطلاق عدة حملات للتبرع بالدم في عديد من مدن المملكة، وفي مواقع مختلفة تشمل أماكن الفعاليات، وكذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة، أثناء إقامة بعض مباريات الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال عربات التبرع بالدم المتنقلة، إضافةً إلى حملات للتبرع بالدم بمبادرة من عددٍ من الجمعيات المتخصّصة، وكذلك الجاليات المقيمة بالمملكة.