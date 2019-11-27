"تعليم محايل" يعتمد صرف "39" مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

آل شريم يقدم شكره لقيادة المملكة على دعمهما لهذه الشريحة

اعتمد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مبلغ يفوق "39" مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات بمختلف أنواعها لشهري محرم وصفر لعام 1441هـ.

وأكد "آل شريم" أنه سيتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم غد الخميس 1/4/1441هـ.

وقدم مدير تعليم محايل خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة على الدعم الكبير الذي يلقاه أبناؤنا الطلاب والطالبات، مثمنًا لأمير المنطقة ووزير التعليم حرصهما ودعمهما للتعليم في المنطقة.