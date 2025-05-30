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"التويجري" يباشر عمله مديرًا لصحة الرياض ويلتقي القيادات

أكد على ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية

باشر الدكتور محمد التويجري عمله مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك بناء على قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي أصدر قرارًا بتكليفه مديرًا عامًّا لصحة الرياض.

وقام الدكتور التويجري، اليوم الخميس، بجولة في إدارات وأقسام المديرية المناوبة، أعقبها لقاء عدد من قيادات "صحة الرياض"، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية بالمنطقة وتطبيق معايير الجودة في كافة المرافق الصحية، مع الحرص على مواصلة تطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

كما اطلع التويجري خلال جولته على جهود إدارتَي القطاع الصحي الخاص ممثلًا في إدارة الالتزام، وكذلك إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية.

واستعرض التويجري خلال جولته مهامهما والأعمال المناطة بهما خلال فترة المناوبة في إجازة عيد الفطر المبارك، داعيًا جميع المناوبين ومدراء المستشفيات التي تقع على الطرق السريعة بالاستعداد لخدمة المسافرين والمتنقلين بين مدن ومحافظات منطقة الرياض.

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"التويجري" يباشر عمله مديرًا لصحة الرياض ويلتقي القيادات
سبق

باشر الدكتور محمد التويجري عمله مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك بناء على قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي أصدر قرارًا بتكليفه مديرًا عامًّا لصحة الرياض.

وقام الدكتور التويجري، اليوم الخميس، بجولة في إدارات وأقسام المديرية المناوبة، أعقبها لقاء عدد من قيادات "صحة الرياض"، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية بالمنطقة وتطبيق معايير الجودة في كافة المرافق الصحية، مع الحرص على مواصلة تطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

كما اطلع التويجري خلال جولته على جهود إدارتَي القطاع الصحي الخاص ممثلًا في إدارة الالتزام، وكذلك إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية.

واستعرض التويجري خلال جولته مهامهما والأعمال المناطة بهما خلال فترة المناوبة في إجازة عيد الفطر المبارك، داعيًا جميع المناوبين ومدراء المستشفيات التي تقع على الطرق السريعة بالاستعداد لخدمة المسافرين والمتنقلين بين مدن ومحافظات منطقة الرياض.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
09:43 PM

"التويجري" يباشر عمله مديرًا لصحة الرياض ويلتقي القيادات

أكد على ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشر الدكتور محمد التويجري عمله مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وذلك بناء على قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي أصدر قرارًا بتكليفه مديرًا عامًّا لصحة الرياض.

وقام الدكتور التويجري، اليوم الخميس، بجولة في إدارات وأقسام المديرية المناوبة، أعقبها لقاء عدد من قيادات "صحة الرياض"، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع لتطوير منظومة العمل الصحية بالمنطقة وتطبيق معايير الجودة في كافة المرافق الصحية، مع الحرص على مواصلة تطوير الخدمات الصحية، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

كما اطلع التويجري خلال جولته على جهود إدارتَي القطاع الصحي الخاص ممثلًا في إدارة الالتزام، وكذلك إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية.

واستعرض التويجري خلال جولته مهامهما والأعمال المناطة بهما خلال فترة المناوبة في إجازة عيد الفطر المبارك، داعيًا جميع المناوبين ومدراء المستشفيات التي تقع على الطرق السريعة بالاستعداد لخدمة المسافرين والمتنقلين بين مدن ومحافظات منطقة الرياض.

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