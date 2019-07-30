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"المرئي والمسموع" تدعو المؤسسات الإعلامية إلى الحصول على تصاريح تغطية الحج

"الهيئة" تحذّر: سنتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكترونيhajj@gcam.gov.sa لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءاً من اليوم حتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ.

وأكّدت "الهيئة" أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج، ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها في أثناء موسم الحج، محذرةً في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

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"المرئي والمسموع" تدعو المؤسسات الإعلامية إلى الحصول على تصاريح تغطية الحج
سبق

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكترونيhajj@gcam.gov.sa لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءاً من اليوم حتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ.

وأكّدت "الهيئة" أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج، ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها في أثناء موسم الحج، محذرةً في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:28 AM

"المرئي والمسموع" تدعو المؤسسات الإعلامية إلى الحصول على تصاريح تغطية الحج

"الهيئة" تحذّر: سنتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المقدمة لخدمة البث المباشر، الراغبة في المشاركة في التغطية الإعلامية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440 هـ، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكترونيhajj@gcam.gov.sa لتعبئة النماذج الخاصة بأجهزة البث المباشر، وذلك بدءاً من اليوم حتى تاريخ 6 / 12 / 1440هـ.

وأكّدت "الهيئة" أن على جميع وسائل الإعلام التي ستشارك في تغطية مناسك الحج، ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة لجميع الخدمات الإعلامية الراغبة في تقديمها في أثناء موسم الحج، محذرةً في الوقت ذاته بأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للأنظمة والتعليمات.

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