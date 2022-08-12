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الجزائر.. إصابات" كورونا" ترتفع إلى 36.699

الفيروس أصاب 495 شخصاً جديداً

سجلت الجزائر 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 36.699 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن 11 حالة وفاة جديدة سجلت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1333 حالة.

وأضاف: 364 مريضاً شفوا من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 256.27 حالة.


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الجزائر.. إصابات" كورونا" ترتفع إلى 36.699
سبق

سجلت الجزائر 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 36.699 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن 11 حالة وفاة جديدة سجلت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1333 حالة.

وأضاف: 364 مريضاً شفوا من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 256.27 حالة.


12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:16 PM

الجزائر.. إصابات" كورونا" ترتفع إلى 36.699

الفيروس أصاب 495 شخصاً جديداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 36.699 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، أن 11 حالة وفاة جديدة سجلت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1333 حالة.

وأضاف: 364 مريضاً شفوا من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 256.27 حالة.


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