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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 37 حالة

عقب تسجيل حالتين جديدتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة؛ وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن الحالتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرًا إلى الصين؛ بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

تايلاند فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 37 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة؛ وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن الحالتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرًا إلى الصين؛ بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
12:07 PM

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 37 حالة

عقب تسجيل حالتين جديدتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة؛ وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن الحالتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرًا إلى الصين؛ بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.

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