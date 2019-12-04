"الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة في سيول

زار قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي وتجول داخل أجنحته

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا، تبادل الأحاديث الودية.

من ناحية أخرى، زار "الجبير"، قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي.

وتجول داخل قاعات القصر وأجنحته، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة لدى جمهورية كوريا.