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"الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة في سيول

زار قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي وتجول داخل أجنحته

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا، تبادل الأحاديث الودية.

من ناحية أخرى، زار "الجبير"، قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي.

وتجول داخل قاعات القصر وأجنحته، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة لدى جمهورية كوريا.

وزير الدولة للشؤون الخارجية بان كي مون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة في سيول
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا، تبادل الأحاديث الودية.

من ناحية أخرى، زار "الجبير"، قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي.

وتجول داخل قاعات القصر وأجنحته، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة لدى جمهورية كوريا.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
05:45 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:02 PM

"الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة في سيول

زار قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي وتجول داخل أجنحته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول، الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا، تبادل الأحاديث الودية.

من ناحية أخرى، زار "الجبير"، قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي.

وتجول داخل قاعات القصر وأجنحته، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة لدى جمهورية كوريا.

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