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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

"البيئة" تضبط 10 أطنان من الحطب المحلي في الجموم

ضمن الحملات التفتيشية لفرق الرقابة بالوزارة على ظاهرة الاحتطاب

أسفرت جولات وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقابية عن ضبط سيارة دينا تقدر حمولتهما بنحو عشرة أطنان من الحطب المحلي بمحافظة الجموم من خلال مراقبي البيئة بمكتب الوزارة بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة، وتزيد من حملاتها التفتيشية على ظاهرة الاحتطاب الجائر، داعيًا المواطنين والمقيمين في مناطق المراعي والغابات بالمحافظات الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر.

وشدد المهندس الغامدي على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط 10 أطنان من الحطب المحلي في الجموم
سبق

أسفرت جولات وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقابية عن ضبط سيارة دينا تقدر حمولتهما بنحو عشرة أطنان من الحطب المحلي بمحافظة الجموم من خلال مراقبي البيئة بمكتب الوزارة بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة، وتزيد من حملاتها التفتيشية على ظاهرة الاحتطاب الجائر، داعيًا المواطنين والمقيمين في مناطق المراعي والغابات بالمحافظات الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر.

وشدد المهندس الغامدي على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:11 PM

"البيئة" تضبط 10 أطنان من الحطب المحلي في الجموم

ضمن الحملات التفتيشية لفرق الرقابة بالوزارة على ظاهرة الاحتطاب

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أسفرت جولات وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقابية عن ضبط سيارة دينا تقدر حمولتهما بنحو عشرة أطنان من الحطب المحلي بمحافظة الجموم من خلال مراقبي البيئة بمكتب الوزارة بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة، وتزيد من حملاتها التفتيشية على ظاهرة الاحتطاب الجائر، داعيًا المواطنين والمقيمين في مناطق المراعي والغابات بالمحافظات الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر.

وشدد المهندس الغامدي على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220

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