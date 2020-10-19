النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل فاضل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتجديد الثقة لعضويته في "الشورى" لأربع سنوات

قال لـ"سبق": عضوية "الشورى" تشريف وتكليف لخدمة أقدس بلد

رفع عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، على تجديد الثقة الملكية له بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، قدَّم خلاله الشكر للقيادة الرشيدة، وسأل الله أن يكون عند حسن الظن، ومحل الثقة الغالية.

وبيّن "آل فاضل" أن خدمة الوطن شرف لا يعدله شرف، منوهًا بما يشهده من نقلة نوعية في المجالات كافة في ضوء تحقيق رؤية السعودية 2030 التي جعلت السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

وجدّد الدكتور فيصل آل فاضل التشديد على أن منصب عضو مجلس الشورى تشريف وتكليف في الوقت ذاته لارتباطه بخدمة أقدس بلد في العالم، يتشرف برعاية الحرمين الشريفين، وخدمة المسلمين في العالم.

يُذكر أن "آل فاضل" حاصل على الدكتوراه في القانون، وعضو في عدد من الجمعيات الخيرية، منها جمعية الأطفال المعوقين، والجمعية الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند)، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل فاضل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتجديد الثقة لعضويته في "الشورى" لأربع سنوات
سبق

رفع عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، على تجديد الثقة الملكية له بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، قدَّم خلاله الشكر للقيادة الرشيدة، وسأل الله أن يكون عند حسن الظن، ومحل الثقة الغالية.

وبيّن "آل فاضل" أن خدمة الوطن شرف لا يعدله شرف، منوهًا بما يشهده من نقلة نوعية في المجالات كافة في ضوء تحقيق رؤية السعودية 2030 التي جعلت السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

وجدّد الدكتور فيصل آل فاضل التشديد على أن منصب عضو مجلس الشورى تشريف وتكليف في الوقت ذاته لارتباطه بخدمة أقدس بلد في العالم، يتشرف برعاية الحرمين الشريفين، وخدمة المسلمين في العالم.

يُذكر أن "آل فاضل" حاصل على الدكتوراه في القانون، وعضو في عدد من الجمعيات الخيرية، منها جمعية الأطفال المعوقين، والجمعية الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند)، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:41 PM

"آل فاضل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتجديد الثقة لعضويته في "الشورى" لأربع سنوات

قال لـ"سبق": عضوية "الشورى" تشريف وتكليف لخدمة أقدس بلد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
939

رفع عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، على تجديد الثقة الملكية له بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، قدَّم خلاله الشكر للقيادة الرشيدة، وسأل الله أن يكون عند حسن الظن، ومحل الثقة الغالية.

وبيّن "آل فاضل" أن خدمة الوطن شرف لا يعدله شرف، منوهًا بما يشهده من نقلة نوعية في المجالات كافة في ضوء تحقيق رؤية السعودية 2030 التي جعلت السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

وجدّد الدكتور فيصل آل فاضل التشديد على أن منصب عضو مجلس الشورى تشريف وتكليف في الوقت ذاته لارتباطه بخدمة أقدس بلد في العالم، يتشرف برعاية الحرمين الشريفين، وخدمة المسلمين في العالم.

يُذكر أن "آل فاضل" حاصل على الدكتوراه في القانون، وعضو في عدد من الجمعيات الخيرية، منها جمعية الأطفال المعوقين، والجمعية الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند)، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,150
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة