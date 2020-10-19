"آل فاضل" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتجديد الثقة لعضويته في "الشورى" لأربع سنوات

قال لـ"سبق": عضوية "الشورى" تشريف وتكليف لخدمة أقدس بلد

رفع عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، على تجديد الثقة الملكية له بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، قدَّم خلاله الشكر للقيادة الرشيدة، وسأل الله أن يكون عند حسن الظن، ومحل الثقة الغالية.

وبيّن "آل فاضل" أن خدمة الوطن شرف لا يعدله شرف، منوهًا بما يشهده من نقلة نوعية في المجالات كافة في ضوء تحقيق رؤية السعودية 2030 التي جعلت السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

وجدّد الدكتور فيصل آل فاضل التشديد على أن منصب عضو مجلس الشورى تشريف وتكليف في الوقت ذاته لارتباطه بخدمة أقدس بلد في العالم، يتشرف برعاية الحرمين الشريفين، وخدمة المسلمين في العالم.

يُذكر أن "آل فاضل" حاصل على الدكتوراه في القانون، وعضو في عدد من الجمعيات الخيرية، منها جمعية الأطفال المعوقين، والجمعية الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند)، والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.