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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على شمال شرق المملكة ووسطها

يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر -بمشيئة الله تعالى- هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على شمال شرق المملكة ووسطها
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر -بمشيئة الله تعالى- هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
01:09 PM

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على شمال شرق المملكة ووسطها

يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شمال شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر -بمشيئة الله تعالى- هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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