النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا تُسجل ثاني حالة وفاة بسبب "كورونا"

لشخص كان يبلغ 59 عامًا وتلقّى العلاج بـ"سولو"

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، بعد يومين من تسجيلها الحالة الأولى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان: المتوفى البالغ من العمر 59 عامًا كان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة "سولو".

وذكر بيان من المستشفى أن المتوفى مصاب بالسكري، ولم يسافر إلى الخارج، كما أنه ليس لديه أي اتصال مع أجانب؛ مفيدًا بأن السلطات تسعى إلى تتبع مخالطي المريض.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونيسيا تُسجل ثاني حالة وفاة بسبب "كورونا"
سبق

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، بعد يومين من تسجيلها الحالة الأولى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان: المتوفى البالغ من العمر 59 عامًا كان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة "سولو".

وذكر بيان من المستشفى أن المتوفى مصاب بالسكري، ولم يسافر إلى الخارج، كما أنه ليس لديه أي اتصال مع أجانب؛ مفيدًا بأن السلطات تسعى إلى تتبع مخالطي المريض.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:00 PM

إندونيسيا تُسجل ثاني حالة وفاة بسبب "كورونا"

لشخص كان يبلغ 59 عامًا وتلقّى العلاج بـ"سولو"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,709

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، بعد يومين من تسجيلها الحالة الأولى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان: المتوفى البالغ من العمر 59 عامًا كان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة "سولو".

وذكر بيان من المستشفى أن المتوفى مصاب بالسكري، ولم يسافر إلى الخارج، كما أنه ليس لديه أي اتصال مع أجانب؛ مفيدًا بأن السلطات تسعى إلى تتبع مخالطي المريض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة