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بالصور.. "مدني الطائف" يخمد حريقًا اندلع في 12 محلاً بـ"حراج المسترجع"

بمشاركة الجهات المختصة كافة

تمكَّن الدفاع المدني بالطائف مساء الاثنين من إخماد حريق اندلع بحراج المسترجع بحي النسيم دون إصابات.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن "فِرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت مساء اليوم من السيطرة على حريق، اندلع في عدد (١٢) محلاً، ضمن حراج المسترجع بحي النسيم، تعمل في أنشطة مختلفة، تصل مساحتها إلى ٨٤٠ مترًا مربعًا".

وأضاف: "تابعت الفِرق أعمالها في إخلاء محيط الحادث من الموجودين عن طريق فِرق الإنقاذ، بالتزامن مع أعمال الإنقاذ، وشرعت فِرق الإطفاء في عمل ساتر مائي للحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المحاذية، بينما عملت فِرق إطفاء أخرى على إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة".

وتابع" "تمكنت فِرق الإطفاء من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-، في الوقت الذي أسهمت فيه فِرق من الدوريات الأمنية والمرور في وصول الفرق لموقع الحادث، بينما كانت فِرق الهلال الأحمر موجودة بالموقع تحسبًا لأي طارئ؛ لكي تتدخل بدورها في تقديم الإسعافات الأولية.. وكذلك بوجود مندوب الأمانة وشركة الكهرباء والجهات ذات العلاقة كافة".

وأبان أن فريق التحقيق تمكن من الوصول لنقطة بداية الحريق، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه، وتحددت في أعمال اللحام من قِبل العمالة. وما زالت إجراءات التحقيق قائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "مدني الطائف" يخمد حريقًا اندلع في 12 محلاً بـ"حراج المسترجع"
سبق

تمكَّن الدفاع المدني بالطائف مساء الاثنين من إخماد حريق اندلع بحراج المسترجع بحي النسيم دون إصابات.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن "فِرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت مساء اليوم من السيطرة على حريق، اندلع في عدد (١٢) محلاً، ضمن حراج المسترجع بحي النسيم، تعمل في أنشطة مختلفة، تصل مساحتها إلى ٨٤٠ مترًا مربعًا".

وأضاف: "تابعت الفِرق أعمالها في إخلاء محيط الحادث من الموجودين عن طريق فِرق الإنقاذ، بالتزامن مع أعمال الإنقاذ، وشرعت فِرق الإطفاء في عمل ساتر مائي للحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المحاذية، بينما عملت فِرق إطفاء أخرى على إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة".

وتابع" "تمكنت فِرق الإطفاء من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-، في الوقت الذي أسهمت فيه فِرق من الدوريات الأمنية والمرور في وصول الفرق لموقع الحادث، بينما كانت فِرق الهلال الأحمر موجودة بالموقع تحسبًا لأي طارئ؛ لكي تتدخل بدورها في تقديم الإسعافات الأولية.. وكذلك بوجود مندوب الأمانة وشركة الكهرباء والجهات ذات العلاقة كافة".

وأبان أن فريق التحقيق تمكن من الوصول لنقطة بداية الحريق، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه، وتحددت في أعمال اللحام من قِبل العمالة. وما زالت إجراءات التحقيق قائمة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
08:38 PM

بالصور.. "مدني الطائف" يخمد حريقًا اندلع في 12 محلاً بـ"حراج المسترجع"

بمشاركة الجهات المختصة كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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3,391

تمكَّن الدفاع المدني بالطائف مساء الاثنين من إخماد حريق اندلع بحراج المسترجع بحي النسيم دون إصابات.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن "فِرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت مساء اليوم من السيطرة على حريق، اندلع في عدد (١٢) محلاً، ضمن حراج المسترجع بحي النسيم، تعمل في أنشطة مختلفة، تصل مساحتها إلى ٨٤٠ مترًا مربعًا".

وأضاف: "تابعت الفِرق أعمالها في إخلاء محيط الحادث من الموجودين عن طريق فِرق الإنقاذ، بالتزامن مع أعمال الإنقاذ، وشرعت فِرق الإطفاء في عمل ساتر مائي للحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المحاذية، بينما عملت فِرق إطفاء أخرى على إخماد الحريق مستخدمة الفروع الأرضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة".

وتابع" "تمكنت فِرق الإطفاء من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-، في الوقت الذي أسهمت فيه فِرق من الدوريات الأمنية والمرور في وصول الفرق لموقع الحادث، بينما كانت فِرق الهلال الأحمر موجودة بالموقع تحسبًا لأي طارئ؛ لكي تتدخل بدورها في تقديم الإسعافات الأولية.. وكذلك بوجود مندوب الأمانة وشركة الكهرباء والجهات ذات العلاقة كافة".

وأبان أن فريق التحقيق تمكن من الوصول لنقطة بداية الحريق، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه، وتحددت في أعمال اللحام من قِبل العمالة. وما زالت إجراءات التحقيق قائمة.

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