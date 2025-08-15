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ابقوا في أماكن آمنة حتى زوال الخطر.. "مدني جازان" تحذر من التقلبات الجوية

المديرية دعت إلى عدم المجازفة بقطع السيول أو السباحة بالمياه الراكدة ومتابعة التعليمات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تمرّ به منطقة جازان من متغيرات وظواهر جوية مختلفة يصاحبها هطول للأمطار وجريان للسيول وهبوب لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ بحسب ما تشير إليه التوقعات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان؛ أنه في جانب التوعية بالأخطار المصاحبة لهذه الحالات الجوية جرى نشر تحذيرات وتنبيهات وبثّ رسائل توعوية وبيانات إعلامية على حسابات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "وتم أيضًا نشر بيانات إعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لتجنّب المخاطر المحتمل حدوثها نتيجة هطول الأمطار وجريان السيول، وكذلك جرى التنسيق لنشر وبثّ رسائل توعوية في مختلف المراكز التجارية والمولات واللوحات الإعلانية بالميادين والشوارع الرئيسة في مدينة جيزان والمحافظات بالمنطقة".

وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلُّبات الجوية وهطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في المياه الراكدة، وأهمية البقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

واختتم "آل صمغان" حديثه بضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa ، مؤكداً أنه تم رفع جاهزية كامل قوات الدفاع المدني بالمنطقة ودرجة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية تحسباً لأي طارئ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

مديرية الدفاع المدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابقوا في أماكن آمنة حتى زوال الخطر.. "مدني جازان" تحذر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تمرّ به منطقة جازان من متغيرات وظواهر جوية مختلفة يصاحبها هطول للأمطار وجريان للسيول وهبوب لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ بحسب ما تشير إليه التوقعات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان؛ أنه في جانب التوعية بالأخطار المصاحبة لهذه الحالات الجوية جرى نشر تحذيرات وتنبيهات وبثّ رسائل توعوية وبيانات إعلامية على حسابات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "وتم أيضًا نشر بيانات إعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لتجنّب المخاطر المحتمل حدوثها نتيجة هطول الأمطار وجريان السيول، وكذلك جرى التنسيق لنشر وبثّ رسائل توعوية في مختلف المراكز التجارية والمولات واللوحات الإعلانية بالميادين والشوارع الرئيسة في مدينة جيزان والمحافظات بالمنطقة".

وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلُّبات الجوية وهطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في المياه الراكدة، وأهمية البقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

واختتم "آل صمغان" حديثه بضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa ، مؤكداً أنه تم رفع جاهزية كامل قوات الدفاع المدني بالمنطقة ودرجة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية تحسباً لأي طارئ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
11:14 AM

ابقوا في أماكن آمنة حتى زوال الخطر.. "مدني جازان" تحذر من التقلبات الجوية

المديرية دعت إلى عدم المجازفة بقطع السيول أو السباحة بالمياه الراكدة ومتابعة التعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تمرّ به منطقة جازان من متغيرات وظواهر جوية مختلفة يصاحبها هطول للأمطار وجريان للسيول وهبوب لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ بحسب ما تشير إليه التوقعات والتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان؛ أنه في جانب التوعية بالأخطار المصاحبة لهذه الحالات الجوية جرى نشر تحذيرات وتنبيهات وبثّ رسائل توعوية وبيانات إعلامية على حسابات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "وتم أيضًا نشر بيانات إعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لتجنّب المخاطر المحتمل حدوثها نتيجة هطول الأمطار وجريان السيول، وكذلك جرى التنسيق لنشر وبثّ رسائل توعوية في مختلف المراكز التجارية والمولات واللوحات الإعلانية بالميادين والشوارع الرئيسة في مدينة جيزان والمحافظات بالمنطقة".

وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلُّبات الجوية وهطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في المياه الراكدة، وأهمية البقاء في أماكن آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

واختتم "آل صمغان" حديثه بضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa ، مؤكداً أنه تم رفع جاهزية كامل قوات الدفاع المدني بالمنطقة ودرجة التنسيق مع جميع الجهات الحكومية تحسباً لأي طارئ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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