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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
04:57 PM

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,307

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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