عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.