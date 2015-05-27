عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-26
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
04:57 PM
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى
نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.