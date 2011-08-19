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جرائمهما بنفس النمط والسلوك.. شرطة الرياض تُطيح بمواطنيْن وتكشف ما فعلوه

المتحدث الإعلامي: اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنيْن في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

وقال "الكريديس": تم استرداد المركبة، وتوقيفهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

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جرائمهما بنفس النمط والسلوك.. شرطة الرياض تُطيح بمواطنيْن وتكشف ما فعلوه
سبق

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنيْن في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

وقال "الكريديس": تم استرداد المركبة، وتوقيفهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
01:23 PM

جرائمهما بنفس النمط والسلوك.. شرطة الرياض تُطيح بمواطنيْن وتكشف ما فعلوه

المتحدث الإعلامي: اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهما إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنيْن في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

وقال "الكريديس": تم استرداد المركبة، وتوقيفهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

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