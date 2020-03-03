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توضيح رسمي عن تعليق إجازات وانتدابات العاملين بـ "التجمع الصحي بالغربية"

يبدأ من 20 رجب ويستمر لـ 7 شوال ويشمل حضور الدورات والتدريب والمؤتمرات

برّرت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، إيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية والانتدابية الخارجية؛ ابتداءً من العشرين من شهر رجب الجاري حتى السابع من شهر شوال المقبل من العام الهجري الجاري، بأنه يأتي للتأكد من أن التجمع في كامل الاستعداد والجاهزية من القوى العاملة والموارد لتقديم الخدمات الصحية خلال مواسم الذروة.

وقال "التجمع": "‏نلتزم بضمان توفير خدمات الرعاية الصحية في ‎مكة المكرّمة على مدار الساعة للمواطنين والزوّار على حد سواء".

وأضاف: "الجدير بالذكر أن التدابير الاستباقية المتخذة بشأن إجازات العاملين هي للتأكد من أن التجمع في كامل الاستعداد والجاهزية من القوى العاملة والموارد لتقديم الخدمات الصحية خلال مواسم الذروة".

وكان عدد من الموظفين في صحة منطقة مكة المكرّمة، قد تلقوا إشارة بـ"توجيهات الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية -مكة المكرّمة- القاضية بإيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية، وكذلك إيقاف جميع الانتدابات الخارجية؛ بغرض حضور الدورات والندوات والتدريب والمؤتمرات، وكذلك اللجان الخارجية اعتباراً من 20 رجب الجاري حتى 7 شوال المقبل من العام الجاري".

واستثنى التوجيه أضيقَ الحدود، وبموافقة مديري المستشفيات بعد العرض على إدارة التجمع الصحي؛ حيث نصح التجمع، الجميعَ باستخدام وسائل تقنية المعلومات للتواصل عن بُعد لتقليل الوجود خارج مقر العمل الرئيس، ممّن يندرجون تحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

التجمع الصحي المنطقة الغربية تعليق إجازات وانتدابات العاملين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توضيح رسمي عن تعليق إجازات وانتدابات العاملين بـ "التجمع الصحي بالغربية"
سبق

برّرت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، إيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية والانتدابية الخارجية؛ ابتداءً من العشرين من شهر رجب الجاري حتى السابع من شهر شوال المقبل من العام الهجري الجاري، بأنه يأتي للتأكد من أن التجمع في كامل الاستعداد والجاهزية من القوى العاملة والموارد لتقديم الخدمات الصحية خلال مواسم الذروة.

وقال "التجمع": "‏نلتزم بضمان توفير خدمات الرعاية الصحية في ‎مكة المكرّمة على مدار الساعة للمواطنين والزوّار على حد سواء".

وأضاف: "الجدير بالذكر أن التدابير الاستباقية المتخذة بشأن إجازات العاملين هي للتأكد من أن التجمع في كامل الاستعداد والجاهزية من القوى العاملة والموارد لتقديم الخدمات الصحية خلال مواسم الذروة".

وكان عدد من الموظفين في صحة منطقة مكة المكرّمة، قد تلقوا إشارة بـ"توجيهات الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية -مكة المكرّمة- القاضية بإيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية، وكذلك إيقاف جميع الانتدابات الخارجية؛ بغرض حضور الدورات والندوات والتدريب والمؤتمرات، وكذلك اللجان الخارجية اعتباراً من 20 رجب الجاري حتى 7 شوال المقبل من العام الجاري".

واستثنى التوجيه أضيقَ الحدود، وبموافقة مديري المستشفيات بعد العرض على إدارة التجمع الصحي؛ حيث نصح التجمع، الجميعَ باستخدام وسائل تقنية المعلومات للتواصل عن بُعد لتقليل الوجود خارج مقر العمل الرئيس، ممّن يندرجون تحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:14 AM

توضيح رسمي عن تعليق إجازات وانتدابات العاملين بـ "التجمع الصحي بالغربية"

يبدأ من 20 رجب ويستمر لـ 7 شوال ويشمل حضور الدورات والتدريب والمؤتمرات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
11,089

برّرت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، إيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية والانتدابية الخارجية؛ ابتداءً من العشرين من شهر رجب الجاري حتى السابع من شهر شوال المقبل من العام الهجري الجاري، بأنه يأتي للتأكد من أن التجمع في كامل الاستعداد والجاهزية من القوى العاملة والموارد لتقديم الخدمات الصحية خلال مواسم الذروة.

وقال "التجمع": "‏نلتزم بضمان توفير خدمات الرعاية الصحية في ‎مكة المكرّمة على مدار الساعة للمواطنين والزوّار على حد سواء".

وأضاف: "الجدير بالذكر أن التدابير الاستباقية المتخذة بشأن إجازات العاملين هي للتأكد من أن التجمع في كامل الاستعداد والجاهزية من القوى العاملة والموارد لتقديم الخدمات الصحية خلال مواسم الذروة".

وكان عدد من الموظفين في صحة منطقة مكة المكرّمة، قد تلقوا إشارة بـ"توجيهات الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية -مكة المكرّمة- القاضية بإيقاف جميع الإجازات الاعتيادية والدراسية والتعليمية، وكذلك إيقاف جميع الانتدابات الخارجية؛ بغرض حضور الدورات والندوات والتدريب والمؤتمرات، وكذلك اللجان الخارجية اعتباراً من 20 رجب الجاري حتى 7 شوال المقبل من العام الجاري".

واستثنى التوجيه أضيقَ الحدود، وبموافقة مديري المستشفيات بعد العرض على إدارة التجمع الصحي؛ حيث نصح التجمع، الجميعَ باستخدام وسائل تقنية المعلومات للتواصل عن بُعد لتقليل الوجود خارج مقر العمل الرئيس، ممّن يندرجون تحت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية.

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