النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "العريفي" يتفقد أكبر مركز إسلامي ثقافي في أمريكا اللاتينية

مساحته 37 ألف متر مربع.. وتم بناؤه في عهد الملك فهد

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور، محمد بن عبدالواحد العريفي، اليوم، مركز خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيرس بجمهورية الأرجنتين؛ في إطار زيارته الحالية لرئاسة المجلس الأعلى للمركز نيابة عن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس أمناء المركز.

وكان في استقباله مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الشيخ، علي بن عوضه الشمراني، وعدد من مسؤولي ومنسوبي المركز .

واستهلّت الجولة بزيارة جامع الملك فهد والمكتبة، وقاعات المحاضرات، والمدرسة، والمتحف، حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات التعليمية والدورات العلمية التي يقدّمها المركز في اللغة العربية والعلوم الشرعية التي تهمّ الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الوزارة للمرافق والقطاعات التابعة للوزارة؛ للمساهمة في تميز الخدمات التي تقدمها للنهوض بأعمال المراكز الثقافية الذي تشرف على أعماله الشؤون الإسلامية؛ لتطويرها والرقي بالخدمات التي تقدّمها في سبيل نشر الثقافة والقيم الإسلامية النبيلة.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في "بيونس أيرس"، هو منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويعتبر أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة؛ إذ تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، وتم بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مركز خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد الثقافي الإسلامي أمريكا اللاتينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "العريفي" يتفقد أكبر مركز إسلامي ثقافي في أمريكا اللاتينية
سبق

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور، محمد بن عبدالواحد العريفي، اليوم، مركز خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيرس بجمهورية الأرجنتين؛ في إطار زيارته الحالية لرئاسة المجلس الأعلى للمركز نيابة عن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس أمناء المركز.

وكان في استقباله مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الشيخ، علي بن عوضه الشمراني، وعدد من مسؤولي ومنسوبي المركز .

واستهلّت الجولة بزيارة جامع الملك فهد والمكتبة، وقاعات المحاضرات، والمدرسة، والمتحف، حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات التعليمية والدورات العلمية التي يقدّمها المركز في اللغة العربية والعلوم الشرعية التي تهمّ الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الوزارة للمرافق والقطاعات التابعة للوزارة؛ للمساهمة في تميز الخدمات التي تقدمها للنهوض بأعمال المراكز الثقافية الذي تشرف على أعماله الشؤون الإسلامية؛ لتطويرها والرقي بالخدمات التي تقدّمها في سبيل نشر الثقافة والقيم الإسلامية النبيلة.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في "بيونس أيرس"، هو منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويعتبر أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة؛ إذ تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، وتم بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:52 PM

شاهد.. "العريفي" يتفقد أكبر مركز إسلامي ثقافي في أمريكا اللاتينية

مساحته 37 ألف متر مربع.. وتم بناؤه في عهد الملك فهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,324

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور، محمد بن عبدالواحد العريفي، اليوم، مركز خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيرس بجمهورية الأرجنتين؛ في إطار زيارته الحالية لرئاسة المجلس الأعلى للمركز نيابة عن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس أمناء المركز.

وكان في استقباله مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الشيخ، علي بن عوضه الشمراني، وعدد من مسؤولي ومنسوبي المركز .

واستهلّت الجولة بزيارة جامع الملك فهد والمكتبة، وقاعات المحاضرات، والمدرسة، والمتحف، حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات التعليمية والدورات العلمية التي يقدّمها المركز في اللغة العربية والعلوم الشرعية التي تهمّ الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الوزارة للمرافق والقطاعات التابعة للوزارة؛ للمساهمة في تميز الخدمات التي تقدمها للنهوض بأعمال المراكز الثقافية الذي تشرف على أعماله الشؤون الإسلامية؛ لتطويرها والرقي بالخدمات التي تقدّمها في سبيل نشر الثقافة والقيم الإسلامية النبيلة.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في "بيونس أيرس"، هو منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويعتبر أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة؛ إذ تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، وتم بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,607
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,764
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,230

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة