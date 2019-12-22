شاهد.. "العريفي" يتفقد أكبر مركز إسلامي ثقافي في أمريكا اللاتينية

مساحته 37 ألف متر مربع.. وتم بناؤه في عهد الملك فهد

تفقد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور، محمد بن عبدالواحد العريفي، اليوم، مركز خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس أيرس بجمهورية الأرجنتين؛ في إطار زيارته الحالية لرئاسة المجلس الأعلى للمركز نيابة عن الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس مجلس أمناء المركز.

وكان في استقباله مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الشيخ، علي بن عوضه الشمراني، وعدد من مسؤولي ومنسوبي المركز .

واستهلّت الجولة بزيارة جامع الملك فهد والمكتبة، وقاعات المحاضرات، والمدرسة، والمتحف، حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات التعليمية والدورات العلمية التي يقدّمها المركز في اللغة العربية والعلوم الشرعية التي تهمّ الجالية المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الوزارة للمرافق والقطاعات التابعة للوزارة؛ للمساهمة في تميز الخدمات التي تقدمها للنهوض بأعمال المراكز الثقافية الذي تشرف على أعماله الشؤون الإسلامية؛ لتطويرها والرقي بالخدمات التي تقدّمها في سبيل نشر الثقافة والقيم الإسلامية النبيلة.

يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في "بيونس أيرس"، هو منارة إسلامية مشرقة في منطقة أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويعتبر أكبر مركز إسلامي في العالم من حيث المساحة؛ إذ تبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، وتم بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.