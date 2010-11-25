وأعرب عن تقدير المنظمة للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام لـ "أوابك" علي بن سبت: المنظمة تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

"أوابك" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع الوقود بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-25 أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة. وقال الأمين العام لـ "أوابك" علي بن سبت: المنظمة تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي. وأعرب عن تقدير المنظمة للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 02:29 PM

"أوابك" تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع الوقود بجدة المنظمة تثمّن جهود القائمين على صناعة الطاقة بالمملكة





A A A





0 مشاركة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وقال الأمين العام لـ "أوابك" علي بن سبت: المنظمة تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي.

وأعرب عن تقدير المنظمة للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة الطاقة في المملكة العربية السعودية.