النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"منال الشيخ" لـ"سبق": "يوم التأسيس" تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للسعودية

قالت: الإعلان يدل على وعي قيادتنا الحكيمة

قالت الدكتورة منال الشيخ، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر، إن الإعلان الملكي الكريم عن يوم التأسيس والذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام؛ جاء إدراكاً لأصالة تاريخ المملكة العربية السعودية وعمقها التاريخي، وإرثها الثقافي العريق.

وأضافت "الشيخ" لـ"سبق": كانت الجزيرة العربية تعيش في حالة اضطراب وفوضى قبل مجيء الإمام محمد بن سعود والذي قاد المنطقة إلى حالة من الاستقرار السياسي وأسس البذور الأولى للدولة السعودية (١١٣٩هـ / ١٧٢٧م) وأصبحت الدرعية في عهده منطقة استقرار وقوة.

وتابعت: لذلك من المنطقي أن يكون هناك يوم للاحتفال بهذا التأسيس الكريم، وأن يعرف الجميع صغاراً وكباراً العمق التاريخي لدولتنا العظيمة.

وأكملت: الإعلان عن يوم التأسيس يدل على وعي قيادتنا الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير المجدد الشاب محمد بن سلمان حفظهما الله، وحرصهما على تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"منال الشيخ" لـ"سبق": "يوم التأسيس" تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للسعودية
سبق

قالت الدكتورة منال الشيخ، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر، إن الإعلان الملكي الكريم عن يوم التأسيس والذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام؛ جاء إدراكاً لأصالة تاريخ المملكة العربية السعودية وعمقها التاريخي، وإرثها الثقافي العريق.

وأضافت "الشيخ" لـ"سبق": كانت الجزيرة العربية تعيش في حالة اضطراب وفوضى قبل مجيء الإمام محمد بن سعود والذي قاد المنطقة إلى حالة من الاستقرار السياسي وأسس البذور الأولى للدولة السعودية (١١٣٩هـ / ١٧٢٧م) وأصبحت الدرعية في عهده منطقة استقرار وقوة.

وتابعت: لذلك من المنطقي أن يكون هناك يوم للاحتفال بهذا التأسيس الكريم، وأن يعرف الجميع صغاراً وكباراً العمق التاريخي لدولتنا العظيمة.

وأكملت: الإعلان عن يوم التأسيس يدل على وعي قيادتنا الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير المجدد الشاب محمد بن سلمان حفظهما الله، وحرصهما على تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
09:12 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:31 PM

"منال الشيخ" لـ"سبق": "يوم التأسيس" تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للسعودية

قالت: الإعلان يدل على وعي قيادتنا الحكيمة

A A A
حامد العلي - الرياض
0
566

قالت الدكتورة منال الشيخ، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر، إن الإعلان الملكي الكريم عن يوم التأسيس والذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام؛ جاء إدراكاً لأصالة تاريخ المملكة العربية السعودية وعمقها التاريخي، وإرثها الثقافي العريق.

وأضافت "الشيخ" لـ"سبق": كانت الجزيرة العربية تعيش في حالة اضطراب وفوضى قبل مجيء الإمام محمد بن سعود والذي قاد المنطقة إلى حالة من الاستقرار السياسي وأسس البذور الأولى للدولة السعودية (١١٣٩هـ / ١٧٢٧م) وأصبحت الدرعية في عهده منطقة استقرار وقوة.

وتابعت: لذلك من المنطقي أن يكون هناك يوم للاحتفال بهذا التأسيس الكريم، وأن يعرف الجميع صغاراً وكباراً العمق التاريخي لدولتنا العظيمة.

وأكملت: الإعلان عن يوم التأسيس يدل على وعي قيادتنا الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير المجدد الشاب محمد بن سلمان حفظهما الله، وحرصهما على تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,013
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,936
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,778

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة