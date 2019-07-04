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"بر صوير" تسلّم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الجمعية

جرى شراؤها من فرع الإسكان بالجوف

سلَّمت جمعية البر الخيرية بصوير بمنطقة الجوف، اليوم، الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعية، والبالغ عددها عشر وحدات سكنية، اشترتها وزارة الإسكان بفرع الجوف ممثلةً بالإسكان التنموي.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بصوير، خاتم نمر الرويلي، لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري، من خلال مد جسور التواصل بينها والجمعيات الخيرية بالمنطقة؛ لتوفير منازل لمستفيديها؛ تحقيقًا لأهداف (رؤية المملكة 2030) الساعية إلى بناء في الإنسان والوطن وتنميتهما، وتوفير حياة مناسبة للمواطن تضمن له حياة كريمة في ظل حكومتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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"بر صوير" تسلّم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الجمعية
سبق

سلَّمت جمعية البر الخيرية بصوير بمنطقة الجوف، اليوم، الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعية، والبالغ عددها عشر وحدات سكنية، اشترتها وزارة الإسكان بفرع الجوف ممثلةً بالإسكان التنموي.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بصوير، خاتم نمر الرويلي، لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري، من خلال مد جسور التواصل بينها والجمعيات الخيرية بالمنطقة؛ لتوفير منازل لمستفيديها؛ تحقيقًا لأهداف (رؤية المملكة 2030) الساعية إلى بناء في الإنسان والوطن وتنميتهما، وتوفير حياة مناسبة للمواطن تضمن له حياة كريمة في ظل حكومتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
07:58 PM

"بر صوير" تسلّم 10 وحدات سكنية لمستفيدي الجمعية

جرى شراؤها من فرع الإسكان بالجوف

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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سلَّمت جمعية البر الخيرية بصوير بمنطقة الجوف، اليوم، الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعية، والبالغ عددها عشر وحدات سكنية، اشترتها وزارة الإسكان بفرع الجوف ممثلةً بالإسكان التنموي.

وثمَّن رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بصوير، خاتم نمر الرويلي، لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري، من خلال مد جسور التواصل بينها والجمعيات الخيرية بالمنطقة؛ لتوفير منازل لمستفيديها؛ تحقيقًا لأهداف (رؤية المملكة 2030) الساعية إلى بناء في الإنسان والوطن وتنميتهما، وتوفير حياة مناسبة للمواطن تضمن له حياة كريمة في ظل حكومتنا الرشيدة ــ أيدها الله ــ بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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