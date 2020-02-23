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طلاب وطالبات "خيركم" يحصدون جوائز مسابقة القرآن بجامعة جدة

"حنفي": هذا الإنجاز ثمرة جهود معلمي ومعلمات الحلقات ودور القرآن

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي طلاب وطالبات الجمعية الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن الكريم، التي نظمتها جامعة جدة برعاية وحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

وبيّن المهندس حنفي أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة جهود جبارة من معلمي ومعلمات حلقات ودور القرآن الكريم، وخيركم تقيم العديد من البرامج المكثفة والتطويرية ليكون الحافظ والحافظة متقنين ويشرفون المحافظة والوطن في المسابقات المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر أن طلاب خيركم حصدوا جميع جوائز المسابقة في كافة فروع القرآن ( فئة الطلاب ) وهم حذيفة محمد فاروق، عبدالرحمن علي اللبان، إلياس عبدالله باحطاب، آية الله لطف الله، أنس محمود الجركس، علي حسين فرج، إبراهيم أحمد علي، حذيفة عبدالله باحداد، عبدالرحمن محمد حاجي، يحيى سعيد معروف، محمود حسن عتابي، محمد ميكائيل، يحيى محمد باجرش، أحمد وليد الرفاعي، محمد ناظم الدين نذير، أنس محمد النعمي، فيما حصدت طالبات الجمعية 7 جوائز من أصل 10 في كافة الفروع وهنّ: ابتسام محمد العمودي، آية وليد منصور، سندس خالد بديوي، سمية طلال خياط، أمينة راشد خان، شكرى محمد ورطيري، أفنان محمد أزاز.


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طلاب وطالبات "خيركم" يحصدون جوائز مسابقة القرآن بجامعة جدة
سبق

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي طلاب وطالبات الجمعية الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن الكريم، التي نظمتها جامعة جدة برعاية وحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

وبيّن المهندس حنفي أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة جهود جبارة من معلمي ومعلمات حلقات ودور القرآن الكريم، وخيركم تقيم العديد من البرامج المكثفة والتطويرية ليكون الحافظ والحافظة متقنين ويشرفون المحافظة والوطن في المسابقات المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر أن طلاب خيركم حصدوا جميع جوائز المسابقة في كافة فروع القرآن ( فئة الطلاب ) وهم حذيفة محمد فاروق، عبدالرحمن علي اللبان، إلياس عبدالله باحطاب، آية الله لطف الله، أنس محمود الجركس، علي حسين فرج، إبراهيم أحمد علي، حذيفة عبدالله باحداد، عبدالرحمن محمد حاجي، يحيى سعيد معروف، محمود حسن عتابي، محمد ميكائيل، يحيى محمد باجرش، أحمد وليد الرفاعي، محمد ناظم الدين نذير، أنس محمد النعمي، فيما حصدت طالبات الجمعية 7 جوائز من أصل 10 في كافة الفروع وهنّ: ابتسام محمد العمودي، آية وليد منصور، سندس خالد بديوي، سمية طلال خياط، أمينة راشد خان، شكرى محمد ورطيري، أفنان محمد أزاز.


23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:19 PM

طلاب وطالبات "خيركم" يحصدون جوائز مسابقة القرآن بجامعة جدة

"حنفي": هذا الإنجاز ثمرة جهود معلمي ومعلمات الحلقات ودور القرآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي طلاب وطالبات الجمعية الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن الكريم، التي نظمتها جامعة جدة برعاية وحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة.

وبيّن المهندس حنفي أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة جهود جبارة من معلمي ومعلمات حلقات ودور القرآن الكريم، وخيركم تقيم العديد من البرامج المكثفة والتطويرية ليكون الحافظ والحافظة متقنين ويشرفون المحافظة والوطن في المسابقات المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر أن طلاب خيركم حصدوا جميع جوائز المسابقة في كافة فروع القرآن ( فئة الطلاب ) وهم حذيفة محمد فاروق، عبدالرحمن علي اللبان، إلياس عبدالله باحطاب، آية الله لطف الله، أنس محمود الجركس، علي حسين فرج، إبراهيم أحمد علي، حذيفة عبدالله باحداد، عبدالرحمن محمد حاجي، يحيى سعيد معروف، محمود حسن عتابي، محمد ميكائيل، يحيى محمد باجرش، أحمد وليد الرفاعي، محمد ناظم الدين نذير، أنس محمد النعمي، فيما حصدت طالبات الجمعية 7 جوائز من أصل 10 في كافة الفروع وهنّ: ابتسام محمد العمودي، آية وليد منصور، سندس خالد بديوي، سمية طلال خياط، أمينة راشد خان، شكرى محمد ورطيري، أفنان محمد أزاز.


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