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رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد

في القصر الأزرق الرئاسي

أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقبيل المأدبة صافح الرئيس الكوري الوفدَ الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.

وعزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد
سبق

أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقبيل المأدبة صافح الرئيس الكوري الوفدَ الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.

وعزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
07:23 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
07:57 PM

رئيس جمهورية كوريا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد

في القصر الأزرق الرئاسي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
4
2,021

أقام الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، في القصر الأزرق الرئاسي اليوم، مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقبيل المأدبة صافح الرئيس الكوري الوفدَ الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد، فيما صافح سموه أعضاء الحكومة الكورية، وكبار المسؤولين في الشركات.

وعزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكوري.

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