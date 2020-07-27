اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.
إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الإثنين
اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.شركة مركز إيداع الأوراق المالية
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إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-27
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:42 AM
إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الإثنين
اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.
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