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إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الإثنين

اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.

شركة مركز إيداع الأوراق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
سبق

اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:42 AM

إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الإثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.

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