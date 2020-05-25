النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المستشار "سيف التركي" يحصل على الماجستير في القانون

حصل المستشار القانوني سيف بن عبد الله التركي، على درجة الماجستير في "القانون" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان: الفصل في المنازعات العقارية وفقاً للأنظمة السعودية (دراسة مقارنة).

ويعمل "التركي" مستشاراً في عدة جهات وعضويات منها عضو الهيئة السعودية للمحامين، والاتحاد الدولي للمحامين، وجمعية المحامين الأميركية، والجمعية العلمية القضائية، والجمعية السعودية الفقهية، والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، والمجمع العربي للملكية الفكرية، كما أنه مستشار لكل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وعيادات الأعمال، ونادي مكة الثقافي الأدبي، والنادي الأدبي الثقافي بجدة.


"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للمستشار القانوني " تركي السيف" على هذا الإنجاز العلمي، متمنين له دوام التوفيق والتميز.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
المستشار "سيف التركي" يحصل على الماجستير في القانون
سبق

حصل المستشار القانوني سيف بن عبد الله التركي، على درجة الماجستير في "القانون" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان: الفصل في المنازعات العقارية وفقاً للأنظمة السعودية (دراسة مقارنة).

ويعمل "التركي" مستشاراً في عدة جهات وعضويات منها عضو الهيئة السعودية للمحامين، والاتحاد الدولي للمحامين، وجمعية المحامين الأميركية، والجمعية العلمية القضائية، والجمعية السعودية الفقهية، والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، والمجمع العربي للملكية الفكرية، كما أنه مستشار لكل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وعيادات الأعمال، ونادي مكة الثقافي الأدبي، والنادي الأدبي الثقافي بجدة.


"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للمستشار القانوني " تركي السيف" على هذا الإنجاز العلمي، متمنين له دوام التوفيق والتميز.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:03 AM

المستشار "سيف التركي" يحصل على الماجستير في القانون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
90

حصل المستشار القانوني سيف بن عبد الله التركي، على درجة الماجستير في "القانون" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان: الفصل في المنازعات العقارية وفقاً للأنظمة السعودية (دراسة مقارنة).

ويعمل "التركي" مستشاراً في عدة جهات وعضويات منها عضو الهيئة السعودية للمحامين، والاتحاد الدولي للمحامين، وجمعية المحامين الأميركية، والجمعية العلمية القضائية، والجمعية السعودية الفقهية، والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، والمجمع العربي للملكية الفكرية، كما أنه مستشار لكل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وعيادات الأعمال، ونادي مكة الثقافي الأدبي، والنادي الأدبي الثقافي بجدة.


"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للمستشار القانوني " تركي السيف" على هذا الإنجاز العلمي، متمنين له دوام التوفيق والتميز.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,797
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,760
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,128
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,394

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة