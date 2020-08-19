صراع الهبوط والمقعد الآسيوي يشتعل .. والاتحاد يبحث عن طوق النجاة

أربع مباريات في افتتاح الجولة 26 من دوري المحترفين ..مساء اليوم

تنطلق الليلة منافسات الجولة 26 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة أربع مواجهات ساخنة أبرز سماتها الإثارة والندية، حيث ستكون لعبة الكراسي في المنافسة على المقعد الآسيوي وصراع الهبوط فيها حاضر بقوة.

الفتح - الاتفاق

يقص فريقا الفتح والاتفاق شريط المباريات عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يحتل أصحاب الضيافة المرتبة 13 بينما يوجد الاتفاق بالمركز الثامن على لائحة الترتيب.

يسعى الفتح لمواصلة العزف على نغمة الانتصارات للجولة الثانية على التوالي للهروب نحو المقدمة والابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر لأن الفوز سيقفز بالفريق مركزين على الجدول في حال جاءت نتائج الفيحاء والاتحاد بمصلحته.

في حين يتطلع الاتفاق استعادة نغمة الفوز وطي صفحة خسارة الجولة الماضية من أمام الاتحاد التي كلفته خسارة ثلاث نقاط كانت ستقربه أكثر من سباق التأهل لدوري أبطال آسيا.

الفيصلي - الاتحاد

سيكون ملعب مدينة المجمعة الرياضية مسرحًا لأقوى مواجهة الليلة والتي تجمع الفيصلي رابع الترتيب ونظيره الاتحاد صاحب المركز الثاني عشر.

يسعى أصحاب الأرض للاستمرار بحصد النتائج الإيجابية لتعزيز موقعهم والاقتراب من المركز الثالث الذي يضمن التأهل لدوري أبطال آسيا وأيضًا لتكرار تفوقه على منافسه بعد أن تغلب عليه بين أرضه وجماهيره في الدور الأول.

في المقابل يأمل الضيوف مواصلة صحوتهم وخطف النقاط الثلاث التي ستساعد الفريق كثيرًا في تحسين ترتيبه وتأمين مكانه بين فرق الدوري بالابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط التي تشكل هاجسًا يؤرق جماهيره بعد عودة المنافسات كما أن الفوز سيمنحهم جرعة كبيرة من التفاؤل في الاستحقاقات القادمة.

أبها - الحزم

يستضيف فريق أبها تاسع الترتيب نظيره الحزم صاحب المركز الثالث عشر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة.

يبحث أصحاب الدار استعادة توازنهم والعودة لسكة الانتصارات.

بينما يطمح الحزم إيقاف مسلسل نزيف النقاط الملازم له منذ عودة النشاط الرياضي واستعادة نغمة الفوز الغائب عنه منذ 7 جولات.

الرائد - الشباب

يختتم فريقا الرائد والشباب مباريات اليوم الأول من الجولة في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز ببريدة.

يسعى الرائد سادس الترتيب لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

في المقابل يتطلع الشباب صاحب المركز السابع لاستعادة توازنه وإيقاف هدر النقاط لخطف انتصار يحسن مركزه ويقربه من رباعي المقدمة والمقعد الآسيوي.