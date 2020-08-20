أهالي "آل يحيى" و"آل زيدان" يطالبون بتحسين خدمة الإنترنت

بعد إعلان استئناف الدراسة "عن بعد" للتعليم العام والجامعي

تجددت معاناة أهالي قرى آل يحيى وآل زيدان التابعتين لمحافظة الدائر بمنطقة جازان، من حرمان أبنائهم من التعليم بسبب ضعف شبكة الاتصال والإنترنت، بعد إعلان وزارة التعليم استئناف الدراسة "عن بعد" للتعليم العام والجامعي.

واشتكى بعض الأهالي لـ"سبق"، وقالوا: "منذ زمن طويل ونحن نناشد الشركات المشغلة تحسين جودة الخدمة المقدمة إلينا، مضيفين أنهم كبقية العملاء في وطننا الغالي، تحرص الدولة رعاها الله إلى توفير كل الخدمات ومنحهم إياها، إلا أن اشتراكاتهم في الباقات وخدمات الاتصالات والإنترنت بجميع الشركات المشغلة تنتهي دون فائدة، بالرغم من دفعهم رسومها المالية، فمن غير المعقول والمنطقي أن تؤخذ هذه الرسوم دون خدمة جيدة!".

وأضافوا: أنه يؤلمهم أن يفوّت أبناؤهم الحصص الدراسية في التعليم عن بعد، وقد طالبوا منذ وقت سابق بتحسين خدمات الاتصال والإنترنت؛ مجددين مناشدتهم لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع حلول جذرية لإنهاء معاناتهم من ضعف خدمات الاتصال والإنترنت في قراهم، حتى يتمكن أبناؤهم من التعليم مع بداية العام الدارسي الجديد، ولينعم الأهالي بالخدمات الجيدة من شركات الاتصالات كبقية المواطنين في المناطق الأخرى.