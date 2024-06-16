"فيديو الأسماك النافقة ببحر القنفذة" يتفاعل بردّ رسمي: فريق عمل يبحث ويحقق

ردود أفعال أظهرت حجم الأضرار الكبيرة.. وموثق المقطع: يصطادونه ثم يلقونه!

أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في القنفذة حسن المعيدي لـ"سبق"، تشكيل فريق عمل للتحقيق والبحث حول ما أثير في مقطع فيديو نفوق الأسماك في بحر القنفذة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم التزويد بالنتائج لاحقًا.

هذا وقد فوجئ بعض صيادي الأسماك بمحافظة القنفذة، أمس الأول الأحد، بالمئات من الأسماك النافقة؛ حيث أصيب هؤلاء الصيادون بالذهول عندما وجدوا أن مئات الأسماك نفقت فجأة داخل البحر؛ ليقرع هذا النفوق للأسماك داخل بحر القنفذة أجراس الإنذار، وسط مخاوف من زيادة نسبة النفوق المرتفعة بسبب عدم التقصي والبحث وراء هذا النفوق؛ مطالبين وكالة الثروة السمكية بالتقصي سريعًا عن هذا الوضع.

وعرضت "سبق" مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي على مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في القنفذة، والذي أكد مشهد الأسماك النافقة في الفيديو؛ حيث وجد المقطع ردود أفعال بارزة أظهرت حجم الأضرار الكبيرة التي تضرب البيئة البحرية بالمحافظة.

وشوهد من خلال الفيديو مُواطن يتحدث عن نفوق كميات كبيرة من الأسماك ببحر محافظة القنفذة؛ حيث رصد المواطن بكاميرته كميات كبيرة من الأسماك النافقة؛ مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي أن بعض الصيادين يقومون باصطياد الأسماك ثم رميها في البحر دون الاستفادة منها، وهذه ظاهرة بيئية خطيرة وتعتبر من مخلفات الصيادين الذين لا يقدرون معنى المحافظة على هذه الثروة.

من جانبه، أكد عضو المجلس السياحي بالقنفذة والإعلامي عبدالرحمن حلواني، أن انتشار الأسماك النافقة بهذا الشكل، قد يتسبب في روائح كريهة، وقد يترتب عليها أضرار صحية وبيئية جمة؛ مطالبًا بضرورة رفع السمك النافق من البحر بسرعة لكي لا يؤثر على الأسماك الحية؛ وذلك من خلال تنظيف المنطقة المقصودة -والتي ظهرت في مقطع الفيديو- من الجيف الطافية على سطحه.

وأكد لـ"سبق"، أن هذا الوضع يُعد جريمة في حق ثروات المملكة، ويجب على كل مواطن غيور الإبلاغ عن هذا الوضع المأساوي وكلنا مسؤول؛ مبينًا أننا نشاهد هذا الأمر يقع الآن بشواطئنا من نفوق غير مسبوق، متمنيًا عدم تجاهل الجهات المعنية ذات الاختصاص وعدم الصمت الرقابي حمايةً لهذه الثروة؛ متسائلًا: مئات من السمك النافق! أين أنتم يا فرع وزارة الثروة السمكية بالقنفذة؟!

ولفت "حلواني" إلى أن هذا الوضع الذي حدث الآن في بحرنا يحتاج إلى تحرك عاجل ووقفة من وكالة الثروة السمكية وبشكل عاجل جدًّا.