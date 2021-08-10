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مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة

يناقش خطة العمل خلال الفترة المتبقية من العام وما تم إنجازه في ظل كورونا

يعقد مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، غدًا، اجتماعه الرابع حضوريًّا بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

ويناقش الاجتماع -بحسب بيان للمنظمة اليوم- خطة عمل الشبكة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري؛ فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

يشار إلى أن الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة تم إطلاقها بهدف نشر ثقافة التواصل وتعزيز مفاهيم وممارسات العلاقات العامة بالمجتمع العربي، بما يدعم جهود الحكومات العربية في هذا الإطار، وخلق كيان عربي فاعل يربط مختلف المعنيين بمجال التواصل والعلاقات العامة على المستوى الفردي والمؤسسي العربي.

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مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة
سبق

يعقد مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، غدًا، اجتماعه الرابع حضوريًّا بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

ويناقش الاجتماع -بحسب بيان للمنظمة اليوم- خطة عمل الشبكة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري؛ فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

يشار إلى أن الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة تم إطلاقها بهدف نشر ثقافة التواصل وتعزيز مفاهيم وممارسات العلاقات العامة بالمجتمع العربي، بما يدعم جهود الحكومات العربية في هذا الإطار، وخلق كيان عربي فاعل يربط مختلف المعنيين بمجال التواصل والعلاقات العامة على المستوى الفردي والمؤسسي العربي.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:55 PM

مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل يعقد اجتماعه الرابع غدًا بالقاهرة

يناقش خطة العمل خلال الفترة المتبقية من العام وما تم إنجازه في ظل كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، غدًا، اجتماعه الرابع حضوريًّا بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

ويناقش الاجتماع -بحسب بيان للمنظمة اليوم- خطة عمل الشبكة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري؛ فضلًا عن استعراض ما تم إنجازه حتى الآن، في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

يشار إلى أن الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة تم إطلاقها بهدف نشر ثقافة التواصل وتعزيز مفاهيم وممارسات العلاقات العامة بالمجتمع العربي، بما يدعم جهود الحكومات العربية في هذا الإطار، وخلق كيان عربي فاعل يربط مختلف المعنيين بمجال التواصل والعلاقات العامة على المستوى الفردي والمؤسسي العربي.

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