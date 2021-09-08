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"حقوق الإنسان" و"مودّة" تناقشان العنف الأسري

كفئة مستهدفة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة

نظمت هيئة حقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية مودة الخيرية في مقر الهيئة بالرياض اليوم، ورشة عمل تضمنت مناقشة التوجهات الاستراتيجية لجمعية مودة الخيرية بعد التطوير وإضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة في استراتيجيتها الجديدة بناء على بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

واستعرضت الورشة ملف العنف محلياً ودولياً والتطلعات المستقبلية لمعالجته وتأهيل المتضررين منه وتمكينهم، وأهمية التأسيس لجمعية مختصة بالعنف تعمل على تأهيل النساء وتمكينهن، وتشارك محلياً ودولياً لإبراز جهود المملكة في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة وجمعية مودة الخيرية وقعتا مؤخراً مذكرة تفاهم بهدف التنسيق بينهما في دعم حماية حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعوية للحد من العنف الأسري في المجتمع، والمحافظة على الجوانب النفسية للمعنفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" و"مودّة" تناقشان العنف الأسري
سبق

نظمت هيئة حقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية مودة الخيرية في مقر الهيئة بالرياض اليوم، ورشة عمل تضمنت مناقشة التوجهات الاستراتيجية لجمعية مودة الخيرية بعد التطوير وإضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة في استراتيجيتها الجديدة بناء على بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

واستعرضت الورشة ملف العنف محلياً ودولياً والتطلعات المستقبلية لمعالجته وتأهيل المتضررين منه وتمكينهم، وأهمية التأسيس لجمعية مختصة بالعنف تعمل على تأهيل النساء وتمكينهن، وتشارك محلياً ودولياً لإبراز جهود المملكة في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة وجمعية مودة الخيرية وقعتا مؤخراً مذكرة تفاهم بهدف التنسيق بينهما في دعم حماية حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعوية للحد من العنف الأسري في المجتمع، والمحافظة على الجوانب النفسية للمعنفات.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:13 PM

"حقوق الإنسان" و"مودّة" تناقشان العنف الأسري

كفئة مستهدفة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظمت هيئة حقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية مودة الخيرية في مقر الهيئة بالرياض اليوم، ورشة عمل تضمنت مناقشة التوجهات الاستراتيجية لجمعية مودة الخيرية بعد التطوير وإضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة في استراتيجيتها الجديدة بناء على بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

واستعرضت الورشة ملف العنف محلياً ودولياً والتطلعات المستقبلية لمعالجته وتأهيل المتضررين منه وتمكينهم، وأهمية التأسيس لجمعية مختصة بالعنف تعمل على تأهيل النساء وتمكينهن، وتشارك محلياً ودولياً لإبراز جهود المملكة في هذا المجال.

يُذكر أن الهيئة وجمعية مودة الخيرية وقعتا مؤخراً مذكرة تفاهم بهدف التنسيق بينهما في دعم حماية حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعوية للحد من العنف الأسري في المجتمع، والمحافظة على الجوانب النفسية للمعنفات.

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