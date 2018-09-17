أعلن وزير الخارجية البريطاني أنهم يعملون مع شركائهم لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
"بريطانيا": نعمل مع شركائنا لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على أرامكو
أعلن وزير الخارجية البريطاني أنهم يعملون مع شركائهم لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
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"بريطانيا": نعمل مع شركائنا لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على أرامكوصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-16
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:19 PM
"بريطانيا": نعمل مع شركائنا لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على أرامكو
أعلن وزير الخارجية البريطاني أنهم يعملون مع شركائهم لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".
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