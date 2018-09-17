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"بريطانيا": نعمل مع شركائنا لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على أرامكو

أعلن ‏وزير الخارجية البريطاني أنهم يعملون مع شركائهم لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

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"بريطانيا": نعمل مع شركائنا لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على أرامكو
سبق

أعلن ‏وزير الخارجية البريطاني أنهم يعملون مع شركائهم لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:19 PM

"بريطانيا": نعمل مع شركائنا لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على أرامكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ‏وزير الخارجية البريطاني أنهم يعملون مع شركائهم لصياغة رد شامل ومؤثر على الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

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