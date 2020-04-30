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5 حالات تعافت.. فلسطين تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية: عدد الإصابات يستقرّ عند 507 إصابات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وعدد الإصابات يستقرّ عند 507 إصابات.

ووفق وكالة معًا الإخبارية قالت وزيرة الصحة مي كيلة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الخميس: إنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة؛ اثنتان في الخليل، واثنتان في قطاع غزة، وحالة في ضواحي القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات الفعلي حاليًّا 403 حالات؛ منها 139 في المحافظات الشمالية، و5 في المحافظات الجنوبية، و259 في محافظة القدس.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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5 حالات تعافت.. فلسطين تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وعدد الإصابات يستقرّ عند 507 إصابات.

ووفق وكالة معًا الإخبارية قالت وزيرة الصحة مي كيلة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الخميس: إنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة؛ اثنتان في الخليل، واثنتان في قطاع غزة، وحالة في ضواحي القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات الفعلي حاليًّا 403 حالات؛ منها 139 في المحافظات الشمالية، و5 في المحافظات الجنوبية، و259 في محافظة القدس.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:20 PM

5 حالات تعافت.. فلسطين تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

وزيرة الصحة الفلسطينية: عدد الإصابات يستقرّ عند 507 إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وعدد الإصابات يستقرّ عند 507 إصابات.

ووفق وكالة معًا الإخبارية قالت وزيرة الصحة مي كيلة الفلسطينية، في الإيجاز الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم الخميس: إنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة؛ اثنتان في الخليل، واثنتان في قطاع غزة، وحالة في ضواحي القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات الفعلي حاليًّا 403 حالات؛ منها 139 في المحافظات الشمالية، و5 في المحافظات الجنوبية، و259 في محافظة القدس.

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