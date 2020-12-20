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"نوفاك": روسيا والسعودية أكدتا التزامهما باتفاقات "أوبك +"

دراسة توسيع نطاق التعاون بين البلدين

قال بيان صدر في ختام زيارة نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك إلى الرياض، إن "أرامكو السعودية"، أكبر شركة في مجال احتياطيات وإنتاج النفط في العالم، تدرس توسيع نطاق التعاون مع روسيا، طبقاً لـ"تاس".
وقال "نوفاك": "يحتفظ قطاع الطاقة، بدوره الرئيسي في التعاون بين الدولتين، وهذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة لإنتاج النفط، ورفع مستوى هذا الإنتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون العلمي في هذا المجال".
نوفاك أضاف: "على سبيل المثال، تتم دراسة توسيع مشاركة أرامكو السعودية ومؤسساتها الصناعية في مشاريع الطاقة في روسيا. ومن بين أمور أخرى، يبقى واعدا تطوير التعاون بين الدولتين في مجال صناعة الطاقة النووية".
وشدد نوفاك على أن روسيا والسعودية أكدتا التزامهما باتفاقات "أوبك +" الحالية. وأشار إلى أن الدولتين تعتزمان رفع حجم التجارة المتبادلة، إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024.

نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك

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"نوفاك": روسيا والسعودية أكدتا التزامهما باتفاقات "أوبك +"
سبق

قال بيان صدر في ختام زيارة نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك إلى الرياض، إن "أرامكو السعودية"، أكبر شركة في مجال احتياطيات وإنتاج النفط في العالم، تدرس توسيع نطاق التعاون مع روسيا، طبقاً لـ"تاس".
وقال "نوفاك": "يحتفظ قطاع الطاقة، بدوره الرئيسي في التعاون بين الدولتين، وهذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة لإنتاج النفط، ورفع مستوى هذا الإنتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون العلمي في هذا المجال".
نوفاك أضاف: "على سبيل المثال، تتم دراسة توسيع مشاركة أرامكو السعودية ومؤسساتها الصناعية في مشاريع الطاقة في روسيا. ومن بين أمور أخرى، يبقى واعدا تطوير التعاون بين الدولتين في مجال صناعة الطاقة النووية".
وشدد نوفاك على أن روسيا والسعودية أكدتا التزامهما باتفاقات "أوبك +" الحالية. وأشار إلى أن الدولتين تعتزمان رفع حجم التجارة المتبادلة، إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
05:43 PM

"نوفاك": روسيا والسعودية أكدتا التزامهما باتفاقات "أوبك +"

دراسة توسيع نطاق التعاون بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال بيان صدر في ختام زيارة نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك إلى الرياض، إن "أرامكو السعودية"، أكبر شركة في مجال احتياطيات وإنتاج النفط في العالم، تدرس توسيع نطاق التعاون مع روسيا، طبقاً لـ"تاس".
وقال "نوفاك": "يحتفظ قطاع الطاقة، بدوره الرئيسي في التعاون بين الدولتين، وهذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة لإنتاج النفط، ورفع مستوى هذا الإنتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون العلمي في هذا المجال".
نوفاك أضاف: "على سبيل المثال، تتم دراسة توسيع مشاركة أرامكو السعودية ومؤسساتها الصناعية في مشاريع الطاقة في روسيا. ومن بين أمور أخرى، يبقى واعدا تطوير التعاون بين الدولتين في مجال صناعة الطاقة النووية".
وشدد نوفاك على أن روسيا والسعودية أكدتا التزامهما باتفاقات "أوبك +" الحالية. وأشار إلى أن الدولتين تعتزمان رفع حجم التجارة المتبادلة، إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024.

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