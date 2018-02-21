"بيانات إدارية" تحرم موظفي "نفسية عسير" التحسين منذ 3 سنوات

الوزارة تحفظ المعاملة.. و"صحة المنطقة": الموضوع محل اهتمام

بررت "صحة عسير"، تأخر معالجة عدد من فنيي الصحة النفسية الوظيفية وتسكينهم على وظائفهم المستحقة، بأنها في انتظار ما يرد من وزارة الصحة.

وقالت "صحة عسير": هذا الموضوع محل اهتمام على الرغم من مرور ما يزيد على ثلاثة أعوام من تحوير الفنيين على وظائف أقلّ من مؤهلاتهم وتوظيف عدة دفعات بعد ذلك على المسمى الوظيفي المطلوب "فني".

وكانت "سبق" قد نقلت إلى "صحة عسير" شكوى 30 فنيًّا بالصحة النفسية تم تسكينهم على وظيفة "مساعد فني" منذ نهاية عام 1435هـ رغم أنهم يحملون مؤهلات صحية وتصنيفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بفئة "فني".

وقال عددٌ من المتضررين: جميعنا نحمل مؤهلات صحية وتصنيفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بفئة فني، ولكن تم توظيفنا منذ عام 1435هـ على وظائف "مساعد فني"؛ لعدم وجود أرقام فني، وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام تم توظيف آخرين على أرقام "فني".

وأضافوا: قيل لنا إن الأرقام الفنية شاغرة وأنه يمكن التحسين لنا على نفس الأرقام "تحوير" وكل ما علينا هو رفع معاملة طلب تحسين وإرفاق جميع المستندات والمؤهلات المطلوبة.

وأردفوا: بعد الرفع للمرجع والموافقة تم الرفع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وبعد موافقة المدير العام تم الرفع إلى الوزارة بتاريخ 6 /7 / 1437 برقم "1958745"، وبعد قرابة عام عادت المعاملة بطلب إكمال النواقص، مع العلم أنه لم يكن هناك أي نواقص.

وتابعوا: تبين عند المراجعات أن النواقص إدارية عبارة عن فهرسة وترقيم، والأدهى من ذلك أن الخطاب الذي عاد من الوزارة إلى صحة عسير منذ مطلع شهر رجب للعام المنصرم؛ تبين أنه كان محفوظاً لدى أحد موظفي صحة عسير حتى الفترة القريبة الماضية.

وقال الشاكون: مسؤولو الوزارة أفادوا بأن لدى المديرية الصلاحية في التحسين وأنهم هم من سيحسنون لنا، وعند الاستفسار من المديرية رفض التحسين، وأخبرونا أنهم ليسوا مفوضين بذلك، وتم تزويدنا بثلاثة أرقام للمعاملة، وحتى هذه اللحظة لا نعلم من يتحمل المسؤولية.

وأضافوا: تم رفع عدة شكاوى عن طريق الاتصال برقم الوزارة 937، وتم رفع شكوى عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي لوكيل الوزارة للموارد البشرية، وتم رفع شكوى لمدير الشؤون الصحية بعسير، وجميع هذه المحاولات باءت بالفشل، ثم علمنا أن المعاملة تم حفظها والانتهاء من الإجراء.

على الجانب المقابل، قال المتحدث الإعلامي باسم "صحة عسير"، عبدالعزيز آل شايع لـ"سبق": مدير إدارة خدمات الموارد البشرية بصحة عسير خالد بن سعيد بن متعب، أكد أنه سبقت مخاطبة الوزارة ورفع كافة المطالب بمعالجة الأوضاع، وننتظر رد الوزارة.